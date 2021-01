Il Segreto, le trame dal 18 al 24 gennaio 2021

Pablo, convinto di avere una pista su dove poter trovare la madre, parte di nascosto per Bilbao. La cosa non fa piacere a don Ignacio che teme che possa succedere qualcosa al ragazzo. Inoltre, don Ignacio, scopre che Urrutia è stato trasferito a Puente Viejo. Alicia, che doveva partecipare a un comizio a La Puebla, potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato. Il collega, Julio Barreiros, è morto e Encarnación teme il peggio.

domenica 24 gennaio (ore 14.15)

Durante il comizio di Julio Barreiros, a La Puebla, gli Arcangeli fanno esplodere una bomba. Nell'attentato rimangono coinvolti diversi abitanti di Puente Viejo che erano andati a sostenerlo. Tra loro, prima fra tutti, c'era anche Alicia. Tutti sono preoccupati per le sorti dei compaesani, ma soprattutto per la famiglia Urrutia. Gli unici che sembrano non pensarci minimamente sono Onèsimo, donna Begoña e donna Francisca. Onèsimo, come sempre, è concentrato su sè stesso e sui suoi progetti. Donna Begoña, invece, ha paura che l'attentato possa ripetersi anche a Puente Viejo e tenta di tenere tutta la famiglia in casa, vietando perfino a don Ignacio di andare da Encarnación. Donna Francisca non dà peso all'attentato, convinta che i repubblicani se la siano cercata. Inoltre, lo scontro con Emilia è arrivato al culmine, coinvolgendo anche Matías. Emilia, infatti, ha chiesto l'aiuto del figlio, decisa a far ricoverare Raimundo in un ospedale specializzato.