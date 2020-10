Il Segreto, le trame dal 19 al 25 ottobre 2020

17 Ottobre 2020 | 17:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 19 a domenica 25 ottobre alle 16.20.



Lunedì 19 ottobre Don Ignacio trova finalmente il coraggio di parlare con Pablo di sua madre, promettendogli perfino di aiutarlo a cercarla. A turbare la pace ritrovata, però, arriva la notizia di un nuovo malore di Manuela, che deve essere portata in ospedale d'urgenza. Tra Matías e Marcela, dopo che lei ha confermato i dubbi del marito, la situazione è critica e Matías, distrutto dal tradimento, fa irruzione a La Habana per affrontare Tomás. In casa Mirañar, Hipólito è sempre più stressato, a causa delle follie di Onèsimo e dei continui litigi tra Dolores e Tiburcio, che proprio non riesce a far riavvicinare. Adolfo, sicuro di non trovare Rosa alla Villa, va da Marta, per dichiararsi di nuovo e lei, alla fine, sembra cedere. Intanto, alla fabbrica, Damián ha un terribile incidente, rimanendo incastrato in uno dei macchinari.

Martedì 20 ottobre In seguito all'incidente avvenuto in fabbrica, Damián ha perso alcune falangi della mano e non è certo di poterne recuperare la piena funzionalità, ma don Ignacio tenta di rassicurarlo, dicendogli che l'azienda gli sarà vicino. Matías, dopo aver scoperto della storia tra Marcela e Tomás, si è introdotto a La Habana, dove ha aggredito Tomás, che ha tentato di ragionare con lui, ma invano. Donna Eulalia, catturato Raimundo, ordina a Campuzano di procedere immediatamente con il piano di vendetta contro Francisca Montenegro. Manuela viene dimessa dall'ospedale, ma in attesa dei risultati degli esami, la diagnosi è incerta e purtroppo, si teme il peggio. Onèsimo, incurante del fatto che Tiburcio sembra non essere tornato a casa, è sempre più preso dal suo meridiano di Puente Viejo ed è convinto che tutto il paese sarà entusiasta della scoperta, tanto da decidere di dare il tormento a Mauricio per tenere un altro discorso nel salone municipale, ma viene interrotto dal Capitano...

Mercoledì 21 ottobre Puente Viejo rivive l'incubo dell'incendio appiccato da Fernando Mesía, con un nuovo piromane che attacca il paese. Manuela, tornata a casa, è ancora debole e soffre perché crede che don Ignacio, impegnato più che mai, voglia evitarla. Le sorelle Solozábal, appresa la notizia che la madre di Pablo è ancora viva, reagiscono in modi diversi, ma tutte hanno il timore che la donna possa presentarsi alla Villa e aggravare una situazione già delicata. Tiburcio non dà segni di vita da ormai due giorni e, anche se non vuole ammetterlo, Dolores è molto preoccupata e teme che possa non tornare. Tomás prende la situazione in mano e decide di andare a parlare con Matías, che dapprima è aggressivo, ma poi lo ascolta. Il piromane torna a colpire e sembra che a farne le spese sia la piccola Camelia.

Giovedì 22 ottobre A Puente Viejo, sono tutti preoccupati per la piccola Camelia, che è rimasta coinvolta nel secondo incendio appiccato dal piromane. La bambina, infatti, è viva, ma potrebbe aver riportato danni cerebrali a causa del fumo. Adolfo e Marta, che hanno ceduto al loro amore, vogliono dire tutta la verità a Rosa. Marta crede che dovrebbe essere lei a farlo, ma Adolfo, che non è convinto, chiede consiglio al suo amico, Juan Montalvo. Don Ignacio, parla con le figlie della sua decisione di cercare la madre di Pablo, perché i due possano incontrarsi, ma loro non sembrano affatto d'accordo e il rapporto con il padre torna a essere ancora più teso. Inoltre, qualcuno sembra pianificare un attacco contro di lui, per via di un incidente che riguarda il passato. Marta tenta di parlare con Rosa della sua storia con Adolfo, ma lei, seguendo il consiglio della marchesa, che le ha suggerito di non fidarsi di nessuno, si rifiuta di ascoltarla e scappa.

Venerdì 23 ottobre Camelia, finalmente, si riprende dal trauma subito nell'incendio e il Dottor Clemente la dichiara del tutto guarita. Onèsimo è sempre più preso dal suo studio sui meridiani, tanto da non curarsi delle ripetute richieste di Dolores di parlare del fatto che Tiburcio risulti ancora scomparso. Come lui, anche Rosa, dopo essere scappata in seguito al tentativo di Marta di parlarle di lei e Adolfo, ancora non è tornata a casa. Tomás, preoccupato per Camelia, va a trovare Marcela, accorgendosi che forse non l'ha ancora dimenticata. Anche tra la marchesa e Iñigo ci sono delle tensioni per via della conclusione della loro storia, che lui non ha mai accettato. Alla fabbrica, intanto, fa la sua comparsa Alberto Santos, un giornalista investigativo che sta scrivendo di un vecchio incidente accaduto anni prima nelle Industrie Solozábal di Bilbao, quando don Ignacio ne era il direttore.

domenica 25 ottobre (ore 15.35) Rosa torna alla Villa, come se niente fosse successo, ma non vuole parlarne con nessuno e decide di barricarsi in camera sua. Don Ignacio, alla fabbrica, ha anche altri problemi da gestire. Infatti, torna da lui Alberto Santos, il giornalista investigativo che indaga sull'incidente che avvenne anni prima in una fabbrica di Bilbao, diretta proprio da don Ignacio. Marcela e Matías sono sollevati che Camelia si sia svegliata e non abbia riportato conseguenze dopo l'incendio, ma hanno dei sospetti su chi possa essere stato il colpevole e Matías inizia a perdere la testa. Tiburcio risulta ancora scomparso e la famiglia Mirañar decide di rivolgersi a Mauricio, che acconsente a organizzare le ricerche con delle squadre di paesani, coordinandosi anche con la Guardia Civile. Il problema principale di Mauricio, però, resta don Filiberto, con cui ha avuto una brutta lite.

Previous

Next