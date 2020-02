Il Segreto, le trame dal 2 all’8 marzo 2020

Maria riesce a mettersi in piedi e a far esplodere l'ordigno, ponendo fine alla vita di Fernando e salvando la sua e quella degli altri.

Lola decide di non voler comprare il terreno di sua sorella per evitare problemi in futuro. Nel frattempo Pablo Armero si reca alla bottega di Prudencio.

domenica 8 marzo

Carmelo sembra deciso a farsi giustizia da solo per evitare che la diga sommerga Puente Viejo. Irene pubblica le sue interviste agli abitanti di Puente Viejo. Don Berengario e Marina chiariscono il motivo che spinse la donna ad abbandonarlo e a non dirgli che era incinta. Ether non è più disposta ad obbedire a sua madre e intanto trama qualcosa di losco con il misterioso Samuel. Garcia Morales è convinto che qualcuno abbia ucciso Fernando e che non sia rimasto vittima dell'esplosione per sua colpa. Francisca e Raimundo finalmente sereni per il ritorno alla villa di Maria, ricevono una inaspettata notizia da Mauricio.