Il Segreto, le trame dal 2 all’8 novembre 2020

31 Ottobre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 2 a domenica 8 novembre alle 16.20.



Lunedì 2 novembre Adolfo riesce a superare una seconda operazione per rimuovere il proiettile, grazie all'intervento della marchesa, che insiste per offrirsi volontaria per la trasfusione, impedendo a Tomás di donare il sangue al fratello. I festeggiamenti, però, vengono interrotti dal Capitano Huertas, che si reca a La Habana per arrestare Juan Montalvo. Rosa, ora che è incinta di Adolfo, vuole portare avanti il matrimonio e farsi una famiglia, per questo convoca Marta, intimandole di lasciare Puente Viejo. Decide di comunicare la notizia anche a don Ignacio, ma lui non la prende affatto bene. Carolina, intanto, temendo che Pablo possa decidere di lasciare la Villa per seguire la madre, continua a insistere per conoscerla meglio. La faida tra Mauricio e don Filiberto si inasprisce ulteriormente, portando il Capitano Huertas al limite della sopportazione. Raimundo è ancora in fuga, inseguito dai segugi di donna Eulalia, ma per ora sembra che riesca a sfuggirgli.

Martedì 3 novembre Don Ignacio, dopo aver saputo che Rosa è incinta, riunisce lei e Marta, per imporsi affinché la storia tra i due amanti finisca immediatamente e Adolfo e Rosa si sposino al più presto. Intanto, la situazione alla fabbrica, con i macchinari che danno continuamente problemi, continua a peggiorare. Pablo, che sta frequentando la madre, comunica a Don Ignacio che la donna si trova a Puente Viejo già da una settimana e comincia a pensare di presentarla alla famiglia. Juan Montalvo, dopo la sparatoria alla bisca, viene di nuovo arrestato per omicidio, ma grazie alla testimonianza di Adolfo che conferma che l'amico aveva agito per legittima difesa e per salvargli la vita, viene rilasciato dal giudice. Raimundo continua a scappare, evitando la cattura, ma si trova ancora nei boschi, con i segugi alle calcagna. Marta e Rosa vanno in ospedale da Adolfo, che rimane scioccato nell'apprendere che presto diventerà padre e che la storia tra lui e Marta dovrà finire.

Mercoledì 4 novembre Matías e Marcela sono riusciti a recuperare il loro rapporto e ora sembrano molto felici, ma lui è preoccupato per Raimundo, che non dà segni di vita da troppo tempo. Nel lavoro del sindacato, però, Alicia e Damián dubitano della sua buona fede e del suo impegno e non si fidano del ragazzo. Per i Mirañar, concentrati a tentare di far recuperare la memoria a Tiburcio, Onésimo e il suo "meridiano di Puente Viejo", stanno diventando una vera tortura, come per tutto il paese, che ormai non sopporta più i suoi deliri. Pablo riesce a organizzare una merenda alla villa per far conoscere la madre, María Jesús, alla sua famiglia, ma il clima resta molto teso. Don Filiberto, ormai fuori di sé a causa della sua personale guerra contro Mauricio, preoccupa anche il Capitano Huertas, che insiste nel mettere in guardia il sindaco. Donna Isabel, sicura che donna Francisca trami qualcosa contro di lei, entra di soppiatto nel padiglione, per cercare indizi, ma trova proprio donna Francisca ad attenderla...

Giovedì 5 novembre Donna Francisca e donna Isabel intuiscono che dietro alle loro disgrazie, che le hanno portate a dubitare l'una dell'altra, quasi fino ad eliminarsi a vicenda, c'è' donna Eulalia Castro. Questo le porta ad allearsi, per combattere il nemico comune. In casa Solozábal arriva la madre di Pablo, María Jesús, per conoscere tutta la famiglia, ma chiaramente, viene accolta con una certa freddezza. Adolfo, nonostante abbia saputo che Rosa è incinta, vorrebbe comunque continuare la storia con Marta, che però tenta di tenerlo alla larga. Tomás fa lo stesso con Marcela. Infatti, approfittando dell'assenza di Matías, entra alla locanda e confessa a Marcela che ancora lo ama, rimanendo incredulo quando lei gli assicura che ora è felice con Matías. Onésimo, costretto a cancellare la linea del "meridiano di Onésimo" dietro minaccia di Mauricio, trova subito una nuova distrazione e insiste per ipnotizzare Tiburcio e portarlo a ricordare la settimana passata lontano da casa.

Venerdì 6 novembre Marta, decisa ad allontanarsi da Adolfo, parte di nascosto per Bilbao, lasciando a Manuela il compito di spiegare a tutti la sua scelta. Parte anche Juan Montalvo, che dovrà allontanarsi da Puente Viejo per collaborare con la giustizia nella cattura degli Amaya. Torna invece Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, che stavolta ha delle prove molto più concrete su come sia avvenuto l'incidente mortale di cui accusa don Ignacio e Urrutia. Il mistero su cosa abbia fatto Tiburcio durante i giorni in cui è scomparso si infittisce ancora di più, quando si presenta all'emporio una donna che assicura di conoscerlo e di aver passato dei giorni di passione con lui, che però continua a non ricordare nulla. Donna Francisca, insieme a Isabel, mette a punto un piano per far uscire allo scoperto donna Eulalia Castro e poterla finalmente eliminare.

domenica 8 novembre (ore 15.00) Donna Francisca ha in mente un piano per sbarazzarsi di donna Eulalia una volta per tutte, ma donna Isabel non sembra essere d'accordo con lei. Don Ignacio, dopo aver accolto, seppur con una certa freddezza, María Jesús, la affronta in privato, convinto che il suo interesse per Pablo sia solamente una facciata per poter ottenere qualcosa. In casa, intanto, c'è un clima di tristezza, a causa della partenza di Marta. L'unica che sembra non essere dispiaciuta è Rosa, che ora ha campo libero con Adolfo. Mauricio e don Filiberto continuano a discutere animatamente e il sacerdote arriva perfino a minacciarlo durante un incontro in municipio, con Hipólito che cerca di far ragionare entrambi. Tiburcio, che ancora non ricorda nulla dei giorni in cui è scomparso, riceve la visita di una donna, Estefanía, che afferma di essere stata con lui e che insieme si siano divertiti moltissimo. Donna Isabel, decide di affrontare apertamente la situazione della gravidanza di Rosa.

Previous

Next