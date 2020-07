Il Segreto, le trame dal 20 al 24 luglio 2020

18 Luglio 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 15.30.



Lunedì 20 luglio Angustias ritorna alla villa e si comporta in una maniera completamente differente, tanto che Pepa e Donna Francisca si insospettiscono e, quest'ultima, chiede alla levatrice di spiare la nuora. Nel frattempo, Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata, quindi le chiede di poterla curare, dato che Mariana non riesce a risolvere la situazione. Inoltre Pepa scopre che Emilia ha chiesto al fratello di ritornare a Puente Viejo per aiutare la famiglia e che ha rifiutato Pardo, che vorrebbe che lei si concedesse a lui per saldare il debito del padre. Ramiro, Juan e Alfonso, nonostante i sotterfugi, cominciano a scavare nel terreno di Tristàn, con la paura di essere scoperti. Il sindaco e la sua famiglia si preparano per la festa e il giovane Hipòlito si diletta in poesia...

Martedì 21 luglio Pepa cura le ferite di Soledad e racconta a Tristán cosa ha fatto sua madre a sua sorella, nella speranza che possa proteggerla. Raimundo riceve la visita di un suo vecchio amico che gli fa ricordare i tempi dell'università, ma Don Anselmo lo fa ritornare con i piedi per terra quando gli dice che Pardo ha avuto un comportamento strano con sua figlia Emilia. Donna Angustias si sente molto meglio e si offre di organizzare la festa patronale con Pedro e Dolores, preparando una festa di beneficienza nella casa di Donna Francisca. Poi, durante un incontro con Don Anselmo, Donna Angustias confessa i suoi sospetti nei confronti di Pepa e gli chiede di aiutarla a scoprire cosa nasconde. Alfonso e Ramiro aiutano il fratello Juan a dissotterrare il cadavere che ha seppellito nel terreno di Tristán.

Mercoledì 22 luglio Angustias chiede a Don Anselmo di indagare sulla vita di Pepa e, durante una seduta di massaggi, ruba alla levatrice il suo nastro per capelli... Melquiades confessa all'amico Raimundo di essere ricercato, anche se non ha commesso alcun crimine di sangue. Durante l'incontro con Don Anselmo, lo scambio di opinioni sulla politica si accende e il parroco decide di denunciarlo alla Guardia Civile. I fratelli di Juan cercano di persuaderlo a non frequentare più Soldad, altrimenti le conseguenze potrebbero essere devastanti. Rosario, la madre di Juan, si reca da Soledad per cercare di convincerla a lasciare partire il figlio. Tristàn e Pepa si incontrano e lui vorrebbe lasciarle in dono un fermaglio per una donna, che definisce "la più bella"...

Giovedì 23 luglio Il giorno della festa è arrivato e il sindaco cerca di fare un discorso al quale nessuno dei concittadini vuole assistere, dato che il sindaco e la sua famiglia non sono molto apprezzati. Come se non bastasse, Hipolito viene sconfitto pesantemente al gioco della caliche dal campione di Zaragozza. Tristàn compra un fermaglio per Pepa, ma Angustias lo prende di nascosto e, davanti alla casa piena di paesani, riuniti per il banchetto a casa di Donna Francisca, rivela che Tristàn le ha fatto un regalo per il suo ritorno. Il figlio di Tomàs trova un anello nella fossa del terreno che apparteneva al padre di Tristàn. Melquiades vuole fare la guerra a Don Anselmo, mentre Raimundo cerca di calmare le acque, nonostante le sue idee pro-rivoluzione.

Venerdì 24 luglio Pedro è molto agitato per la festa da ballo che ha organizzato che, in effetti, si rivela essere un fiasco totale, ma una serie di fortunate coincidenze, alla fine, la fanno decollare. Di rientro a casa, Pedro e Dolores trovano un telegramma che annuncia l'arrivo imminente in paese del principe Alfonso. Per i due si prospetta una grande opportunità. In paese arriva Sebastián, il fratello di Emilia, che è stato chiamato perché la ragazza non ce la fa a risolvere da sola tutti i problemi di suo padre. Sarà lui a convincere Pepa ad andare alla festa e ad accompagnarcela, dopo che è stata umiliata da Tristán. Intanto Soledad rinuncia per sempre al suo Juan e decide di diventare la copia fedele di sua madre, sia esternamente che internamente. Tristán trova l'anello di suo padre sotterrato vicino al fiume e chiede spiegazioni a Soledad. Finalmente Don Anselmo riesce a ricordare chi è veramente Pepa...

Previous

Next