Il Segreto, le trame dal 20 al 25 aprile 2020

18 Aprile 2020 | 16:24 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 aprile alle 16.35.



Lunedì 20 aprile Don Ignacio, Urrutia, Rosa e Marta vengono convocate in municipio per rilasciare una testimonianza sui fatti accaduti alla stazione di Munia, davanti ad una commissione giudiziaria. Anche Adolfo è convocato per testimoniare e sua madre gli chiede di rimarcare il fatto che Solozabar si sia dichiarato repubblicano ai terroristi. Rosa immagina che incontrerà Adolfo e indossa il suo vestito più bello. Tomas racconta a Adolfo com'è nato l'amore tra lui e Marcela. Dolores e Mauricio con grande emozione, dopo tanto tempo, salutano Raimundo. Don Ignacio torna a casa e racconta a Urrutia l'esito della sua testimonianza.

Martedì 21 aprile Don Ignacio racconta a Urrutia che la commissione giudiziaria vuole che lui faccia un'ulteriore dichiarazione sui fatti accaduti in stazione perché sospettato di essere un repubblicano sovversivo. Rosa, Carolina e Marta cercano di convincerlo a lasciare da parte i suoi ideali per evitare che lo arrestino. Isabel invidiosa del successo imprenditoriali di Don Ignacio, obbliga Cosme a presentare una denuncia contro di lui. Raimundo parte per rintracciare Francisca. Marta confida a Manuela i suo innamoramento per Adolfo. Alicia abbandona di nascosto gli studi e questo fa infuriare suo padre che decide di darle un ultimatum.

Mercoledì 22 aprile Don Ignacio decide di non mentire per salvarsi da eventuale condanna e va a testimoniare accompagnato dal capitano Hertas che lo sostiene moralmente. Tiburcio con uno stratagemma convince Dolores a patrocinare la squadra di football. Isabel organizza al meglio il Padiglione della tenuta per accogliere un misterioso ospite. Adolfo inizia a lavorare nell'azienda di famiglia prendendo il ruolo che occupava Tomas. Mauricio comprende che Isabel sta tramando contro Don Ignacio. Carolina e Marta intuiscono che Rosa si è innamorata e le chiedono il nome del ragazzo.

Giovedì 23 aprile Rosa si confida con le sorelle e racconta della sua frequentazione con Adolfo. Marta cerca di dissimulare la delusione e aiuta la sorella a prepararsi al prossimo appuntamento. Rosa chiede a Marta di accompagnarla e così quando Adolfo la rivede rimane molto confuso e capisce di essere molto attratto anche da lei. Don Ignacio dimostra a Mauricio, dopo la denuncia, che l'accusa di avere installato macchinari a norma. Adolfo cerca di evitare discussioni con sua madre e delega Inigo. Isabel seduce Inigo e la discussione finisce. Una telefonata annuncia a Don Ignacio l'arrivo a Puente Viejo di Ramon suo nipote figlio del cugino di terzo grado Juan Marì. Matias torna a Puente Viejo.

Venerdì 24 aprile Marcela e Matias parlano brevemente perché lui è molto stanco e vuole andare a casa a riposare. Marcela corre ad avvisare Tomas e poi inizia a raccontare a Matias quanto sia stato importante avere Tomas accanto durante la sua assenza. Don Ignacio è preoccupato per l'annuale controllo dell'azienda da parte dei suoi famigliari e racconta a Marta le origini delle Industrie Solozabar e il motivo per il quale è preoccupato. Hipolito si offre come calciatore di football ma sia Cosme che Damian fanno di tutto per evitare di averlo nella propria squadra. Encarnation e Urrutia affrontano Alicia ma la ragazza non offre possibilità di dialogo.

sabato 25 aprile Ignacio è messo alle strette da Marta ma non cede e cerca di cambiare argomento. Marta capisce che il padre ha un segreto e decisa a scoprirlo va in fabbrica a chiedere a Pablo e Urrutia. Matias ritornato a Puente Viejo si mostra schivo e poco affettuoso con Marcela che gli chiede spiegazioni e attenzioni. Rosa e Adolfo continuano a fare lunghe passeggiate lungo la riva del fiume e la loro intesa irrita molto Marta. Matias va a salutare Mauricio in municipio e gli fa molte domande sulla fabbrica e sulla miniera arrivando a insospettire il sindaco. Matias si reca in missione a casa di Urrutia e chiede di lui, ma Alicia gli spiega che il contatto non è suo padre ma lei.

