Il Segreto, le trame dal 21 al 27 settembre 2020

19 Settembre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 21 a domenica 27 settembre alle 16.20.



Lunedì 21 settembre Pablo arriva stravolto alla villa, sorprendendo sia don Ignacio che Marta. Il ragazzo racconta di essersi accorto che due uomini armati lo seguivano per ucciderlo. Carolina e le sue sorelle si schierano dalla parte di Pablo che chiede di tornare a nascondersi alla villa, mentre don Ignacio, preoccupato della relazione tra Pablo e Carolina, preme affinché si allontani da Puente Viejo. Urrutia consiglia a don Ignacio di raccontare il segreto che custodiscono da tanti anni. Dolores ha molto "materiale" su cui spettegolare: le nozze di Rosa e Adolfo e lo strano comportamento di Antonita, tuttavia preferisce fare dolci con sua nipotina Belen. Marta scopre che Mauricio è un uomo molto generoso con i più poveri e bisognosi. Onesimo, Hipolito e Tiburcio continuano a fare progetti per la loro pasta dentifricia.

Martedì 22 settembre Matias comunica a Damian e Alicia che i vertici del sindacato sono stati arrestati e sono sotto interrogatorio. Matias e Inigo accettano la carica di Consigliere Comunale. Damian crede che Matias voglia mettersi in salvo senza pensare a lui e Alicia. Don Filiberto intuisce che Antonita non gli ha detto tutta la verità e va a La Habana per parlarle, ma la domestica con i suoi assurdi giri di parole riesce a confonderlo con mille bugie. Mauricio insieme ai suoi Consiglieri decide di regalare una Epifania felice a tutti i bambini di Puente Viejo. Antonita spaventata dallo stato di salute di Francisca decide di raccontare tutto a Tomas. Don Ignacio tormentato dal rimorso convoca Carolina e Pablo e dice loro la verità taciuta per tanti anni.

Mercoledì 23 settembre Ignacio confessa a Pablo che è suo figlio, frutto di una relazione extra coniugale e che quindi lui e Carolina sono fratelli ed è per questo motivo che non possono intrecciare una relazione sentimentale. I due ragazzi sono sconvolti. Anche Rosa, Marta e Manuela apprendono la notizia da don Ignacio. Tomas chiama un medico per far curare donna Francisca, Antonita si rifiuta di rispondere alle domande di Tomas rimanendo fedele a Isabel. A causa dell’insistenza di Alicia e Damian, Matias decide di attivarsi per reperire informazioni sulla reale situazione dei sindacalisti arrestati. La notte di Capodanno Dolores è felice di poter finalmente festeggiare in grande stile, ma suoi familiari le organizzano uno scherzo. Francisca chiede ad Antolina di parlarle di Isabel.

Giovedì 24 settembre Francisca prova a ottenere da Antonita informazioni su Isabel, ma la cameriera non parla. Il medico dichiara che Francisca sta bene e che dovrà solo riposare. Successivamente Francisca conoscerà Adolfo e alla presenza di Tomas darà qualche vaga spiegazione del motivo della sua presenza a La Habana chiedendo loro di mantenere il segreto, ma poco dopo loro diranno a Inigo che hanno un ospite senza dire però il suo nome. Urrutia suggerisce a Mauricio di noleggiare un autobus per portare i paesani appassionati di corrida a La Puebla. Pablo dopo aver chiesto a Ignacio di poter tornare al suo lavoro, va in fabbrica ma trova la sua scrivania occupata da Adolfo e la prende nel modo sbagliato. Alicia viene sorpresa da Marcela fuori dal caffè e tra le due nasce una discussione. Marta e Rosa chiedono al padre se la loro madre sapeva chi fosse Pablo.

Venerdì 25 settembre Rosa e Marta incolpano il padre di aver causato, con il suo tradimento e un figlio illegittimo, il peggioramento delle condizioni di salute della loro madre, al punto di doverla ricoverare in un sanatorio. Ignacio comunica a Pablo che vuole riconoscerlo legalmente. Damian viene a sapere da Inigo che Tomas vuole assumere un contabile e lo dice ad Alicia che intravede la possibilità di poter controllare "il nemico" facendosi assumere. Marta va da Tomas per chiedere di partecipare alla raccolta fondi per realizzare il progetto Comunale a cui si dedica, ma Adolfo si intromette e detta le sue particolari condizioni.

domenica 27 settembre Adolfo offre a Marta l'aiuto di cui necessita a patto che in cambio riceva agevolazioni sulle imposte comunali. Marta è indignata, ma poi scoprirà che a Mauricio l'idea non dispiace. Inigo riferisce a Tomas di aver scoperto che un'altra miniera di ferro è pronta a offrire a Don Ignacio le forniture di minerale a un prezzo molto più vantaggioso. Adolfo, tuttavia, troverà una soluzione per battere la concorrenza. Don Ignacio convoca Mauricio, Don Filiberto e il Capitano Huertas per informarli che Pablo è suo figlio e che vuole riconoscerlo legalmente. La famiglia Miranar riceve dai Re Magi i biglietti per la corrida che si terrà a la Puebla. Chicuelo e Gitanillo de Triana i due matador alloggeranno all'albergo di Matias e Marcela. Marta torna da Adolfo e inizia a trattare con lui, ma le richieste di Adolfo la fanno infuriare ancora una volta. Alicia chiede a Tomas di assumerla come contabile.

