Il Segreto, le trame dal 23 al 29 novembre 2020

21 Novembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 23 a domenica 29 novembre alle 16.20.



Lunedì 23 novembre Donna Francisca, come Matías, è tormentata dall'incertezza sul destino di Raimundo, ma c'è una flebile speranza che sia ancora vivo. Il Capitan Huertas, infatti, ha rintracciato il capanno era tenuto prigioniero e delle tracce che fanno pensare che sia riuscito a scappare, anche se inseguito dai suoi carcerieri. Tiburcio, Hipólito e Onèsimo, nel tentativo di screditare Estefanía, elaborano un piano per addossarle la colpa di un furto, ma falliscono miseramente e sembra che Tiburcio non possa fare altro che confessare a Dolores di averla tradita. Tra don Ignacio e Urrutia c'è una discussione, scatenata dalle dichiarazioni rilasciate da Urrutia al giornalista, Alberto Santos, che rischiano di portare tragiche conseguenze. Il giornalista, infatti, lavora in combutta con María Jesús, la madre di Pablo, per rovinare definitivamente Solozábal e la sua industria. Anche alla Villa, la situazione degenera, con Rosa che sprofonda tra paranoie, allucinazioni e manie di persecuzione.

Martedì 24 novembre Donna Francisca, stanca di attendere risultati, convoca il Capitano Huertas, per comunicargli che non solo si unirà alle operazioni di ricerca, ma sarei lei a prenderne il comando. Dopo che il piano di far apparire Estefanía come una ladra non ha funzionato, Onèsimo ne elabora un secondo. Tiburcio non è affatto tranquillo, ma vista la situazione disperata, accetta di ascoltare il nuovo piano. Damián e Isidoro si incontrano sempre più spesso e, discutendo di Matías, Isidoro confessa di avere forti dubbi sulla sua lealtà. Matías, intanto, è sempre più strano e nervoso e Marcela sospetta che non sia dovuto solo alla scomparsa di Raimundo, ma che lui gli nasconda qualcosa. Donna Isabel, approfittando dell'assenza di donna Francisca, convoca don Filiberto a La Habana per intimargli di non ficcare il naso nei suoi affari, ma durante la conversazione scopre che potrebbe rivelarsi un valido alleato contro la Montenegro.

Mercoledì 25 novembre Rosa, in un momento di sconforto, certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla e a convincerla ad andare avanti con i preparativi. L'equilibrio mentale di lei resta comunque pericolosamente precario. Tiburcio, Onèsimo e Hipólito, tentano di mettere in atto un nuovo piano per far allontanare Estefanía da Puente Viejo, ma anche questo secondo tentativo fallisce miseramente. Alicia, spinta da Encarnación, decide di candidarsi alle elezioni municipali. Tutti sembrano accettare bene la notizia, tranne Mauricio, che tenta di dissuadere Encarnación dal farla presentare, ricordandole che la politica non è adatta a una donna. Raimundo è stato finalmente ritrovato e sta per tornare in paese insieme a donna Francisca, ma non si sa ancora in che condizioni sia. Intanto, il Capitano Huertas notifica un mandato di arresto a Jesús Urrutia, che è accusato di omicidio.

Giovedì 26 novembre Con Urrutia in cella, tutti si concentrano su di lui. Don Ignacio tenta di fare il possibile per farlo scarcerare, mettendo in campo i suoi avvocati, mentre il Capitano Huertas, gli fa arrivare una lettera di Encarnación e Alicia. Don Raimundo viene riportato in paese. È vivo, anche se in una sorta di stato catatonico. Matías è sempre più pessimista, nonostante Marcela tenti di consolarlo e anche Mauricio lo inviti a essere positivo. Tiburcio, fallito anche l'ultimo piano per far allontanare Estefanía da Puente Viejo, è costantemente in ansia, visto che la donna minaccia ancora di rivelare a Dolores della storia e pretende una cifra doppia a quella di prima per non farlo. Alicia, decisa a parlare con Isidoro, gli tende un'imboscata.

Venerdì 27 novembre Alicia riesce a farsi dare le informazioni che voleva su Matías. Isidoro le mostra dei documenti governativi che dimostrano il suo coinvolgimento nella lotta alla repubblica, ma non riesce comunque a crederci. Lo stato di salute di Raimundo preoccupa tutto il paese, ma le sue condizioni non migliorano affatto. Rosa, noncurante degli eventi che la circondano, pensa soltanto all'organizzazione del matrimonio, ma intanto Encarnación decide di abbandonare la Villa, mettendo fine al suo lavoro al servizio dei Solozábal. Continuano le tensioni tra Ignacio, e María Jesús, ma Pablo sembra essersi schierato dalla parte del padre e rimprovera la madre di averlo abbandonato e averlo usato solo per arricchirsi.

domenica 29 novembre (ore 14.50) Alicia, già preoccupata per l'arresto del padre, deve fare i conti con il tradimento di Matías nei confronti della "causa". Grazie al suo lavoro come spia, infatti, ha fatto arrestare Isidoro, esponendo tutto il sindacato, ma ha fatto in modo che Alicia comparisse nei rapporti come sua collaboratrice. Tiburcio, convinto di essersi liberato di Estefanía, va su tutte le furie quando lei torna all'emporio Mirañar e, in più, con la notizia di una gravidanza inattesa. Rosa, offesa dall'atteggiamento della famiglia, cerca rifugio nelle parole di donna Isabel, che però la manipola, spingendola a credere che la colpa di ogni loro disgrazia sia di don Ignacio e che sarebbe meglio eliminarlo. Le condizioni di Raimundo, intanto, restano disperate e a nulla servono i tentativi di Francisca e Matías di farlo reagire in qualche modo.

Previous

Next