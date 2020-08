Il Segreto, le trame dal 24 al 28 agosto 2020

22 Agosto 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 15.30.

Lunedì 24 agosto Pepa viene accusata di aver ucciso il figlio di Tristán e di Angustias. Mentre Angustias e Francisca sono sempre più convinte di farla giustiziare, Tristán si trova in mezzo a due fuochi e vive con il dubbio che la sua amata Pepa abbia commesso un crimine così atroce. Sebastián si impegna a cercare un avvocato per Pepa e intanto si concentra sull'avvio della sua attività. A causa della sua ingenuità Hipólito viene coinvolto in un affare losco con il Becchino. Juan viene a sapere del tradimento della sua amata Soledad. Lei presa dal senso di rimorso prova a cercarlo, ma senza riuscirci. Intanto il Marchese e Mercedes orchestrano un complotto alle loro spalle.

Martedì 25 agosto Angustias è ormai preda della pazzia, generata dalla rivelazione di Pepa che Martin in realtà è figlio della stessa levatrice e non suo, e Donna Francisca rivela a uno sconvolto Tristan la decisione di sbarazzarsene. Pepa è scoraggiata e sfiduciata di poter uscire e di riuscire a rivedere suo figlio Martin temendo di perderlo per sempre, nonché delusa da Tristan, reo secondo lei di non aver creduto all'infame accusa di aver ucciso il suo secondogenito e pertanto di non averla mai veramente amata. Soledad riuscirà a convincere della sua buona fede Rosario e Mariana, ottenendo che intercedano per lei nel combinare un incontro chiarificatore con Juan, tuttavia non riuscirà a convincere lui che la rifiuta e le comunica la decisione di andarsene altrove. Tristan, intanto, segretamente convinto dell'innocenza di Pepa, arriva a interrogare perfino il figlio Martin e scopre che il bambino è stato testimone dell'omicidio del fratellino e che l'assassina è Felisa.

Mercoledì 26 agosto Martin racconta nei dettagli a Tristan come ha visto Felisa uccidere suo fratello, mentre in carcere Pepa prende amaramente coscienza che aver confessato ad Angustias che Martin è suo figlio, con Felisa accanto a lei. Tristan svela alla madre la drammatica verità sull'omicidio del nipote e organizzano una battuta di ricerca per rintracciare l'assassina datasi alla fuga. Messo al corrente della crisi di Soledad da Mercedes, il marchese obbliga quest'ultima a perorare la sua causa con la promessa sposa e decide di accelerare ulteriormente le nozze, decisione che alla fine Tristan e Donna Francisca condividono. Angustias trova Felisa nel suo nascondiglio e ha un forte diverbio con lei; Donna Francisca e Tristan vengono informati dal dottor Mendibil che Felisa potrebbe essere spinta dalla sua malattia a uccidere di nuovo e che la vittima naturale è il piccolo Martin, Tristan perciò si precipita dal piccolo che sta giocando nella sua camera, ignaro che Felisa è proprio fuori dalla stanza...

Giovedì 27 agosto Tristan arriva in tempo per salvare Martin dal proposito omicida di Felisa, tuttavia quest'ultima afferma di aver ucciso il neonato su richiesta di Angustias. Nonostante anche Mercedes gli confermi che Soledad non lo sposerà mai perché troppo innamorata di Juan, il Marchese prosegue nel suo intendo di celebrare le nozze, al momento bloccate dalla tragedia avvenuta in casa Montenegro. A casa di Rosario fervono i preparativi per la fuga di Juan, ma all'ultimo momento il ragazzo decide di restare per affrontare la situazione. Tristan obbliga donna Francisca a ritirare la denuncia per permettere a Pepa di uscire finalmente di prigione, al contempo la matrona decide che Angustias non è più gradita in casa e deve essere mandata in sanatorio con Felisa. Pepa, ormai scagionata esce di prigione, trovando Alberto ad attenderla, ma dopo un istante arriva anche Tristan.

Venerdì 28 agosto Pepa è tornata in libertà e Tristán corre a chiederle perdono, ma lei gli dice che il loro amore ormai è finito. Nel frattempo, Juan ricompare e vuole farsi vedere da tutti in paese, anche se i fratelli temono che Francisca lo venga a sapere e possa vendicarsi. Hipólito è preoccupato per l'arresto dei suoi genitori e parla con un giornalista, sperando che un articolo positivo possa mettere in buona luce Pedro e Dolores. Angustias è ancora turbata e il dottor Mendibil decide che l'unica cura è rinchiuderla per un periodo in sanatorio. Lei fa finta di acconsentire, ma poi scappa dalla villa con un pugnale in mano e si reca nella stanza di Pepa, minacciandola.

