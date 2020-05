Il Segreto, le trame dal 25 al 30 maggio 2020

23 Maggio 2020 | 16:34 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 25 a sabato 30 maggio alle 16.10.



Lunedì 25 maggio Marta riesce a convincere Rosa che andare da Adolfo non servirà a fargli cambiare idea. Rosa momentaneamente accetta il consiglio della sorella, ma la sua rabbia la porterà a vivere uno stato di depressione che condiziona l'umore dell'intera famiglia. Marta sa che dovrà allontanare da lei Adolfo e dovrà fare in modo che la disprezzi e inizia a tramare un piano. Ramon ottimizza un'offerta da sottoporre a Isabel per l'acquisto della miniera da parte delle industrie Solozabar. In miniera, durante lo scavo di una nuova vena, un operaio rimane ferito seriamente e l'ipotesi di un nuovo sciopero preoccupa Inigo. Raimundo parte per andare a Malaga dove spera di trovare Francisca. Isabel usando un prestanome inizia a trattare l'acquisto della Villa per Francisca.

Martedì 26 maggio Isabel rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle Industrie Solozabal. Ramon, con una parola fraintesa, crea una situazione di insolito imbarazzo tra Isabel e Ignacio. Dolores continua a presentare sua nipote a tutti i paesani e la educa a modo suo, Matias, seppur fortemente attratto da Alicia, inizia a capire di aver sbagliato con Marcela e Camelia. Un minatore rimane ferito e si torna a parlare di sciopero. Carolina carpisce a Manuela un segreto che però non intende mantenere solo per lei. Marta aiutata da Manuela, attira Adolfo al solito posto per poi presentarsi con Ramon.

Mercoledì 27 maggio Marta cercherà di spiegare a Ramon il motivo per il quale lo ha baciato, ma Ramon si mostra divertito e per niente risentito di essere stato "usato". Don Ignacio chiede a Manuela e Encarnation di organizzare un banchetto alla villa per i dipendenti della fabbrica. Dolores informerà Encarnation della relazione che sua figlia Alicia ha con Matias. Francisca è di ottimo umore per la prospettiva di poter tornare nella sua amata Villa. Adolfo comincia a frequentare una bisca per dimenticare i suoi problemi sentimentali. Adolfo si presenta alla villa e chiede a Marta spiegazioni mentre, nascosta, Rosa ascolta tutto.

Giovedì 28 maggio Marta ribadisce a Adolfo che tra loro due è finita. Rosa, nascosta, ascolta tutta la conversazione senza intervenire. Encarnation discute con Alicia, esercitando la sua autorità genitoriale, ma Alicia non si lascia intimorire e si rifiuta di partire per Bilbao, a quel punto la discussione degenera ed Encarnation le dice di sapere che ha una storia con Matias. Dolores pur di non pagare la multa prova a corrompere il Capitano Huertas. Adolfo continua a giocare d'azzardo in una bisca e non segue i consigli di Tomas. Alicia sospetta che Matias abbia nascosto le armi altrove. Francisca esce dal padiglione facendo preoccupare Antonita. Rosa affronta Marta.

Venerdì 29 maggio Rosa chiede a Marta di dirle che cosa è successo tra lei e Adolfo. Marta non nega di averlo baciato. Anche Carolina e Manuela vengono informate di quanto accaduto. Francisca fa ritorno a La Habana e sembra non ricordare esattamente dove abbia vagato. Matias ricordando le parole di Raimundo mantiene le distanze da Alicia. Belen ritorna dalla famiglia di Gracia. Dolores non si rassegna a pagare la multa. Tomas preoccupato per Adolfo va alla bisca e lo salva da una brutta situazione. Ramon avvisa don Ignacio che tra Rosa e Marta è successo qualcosa di grave.

sabato 30 maggio Ignacio cerca di farsi spiegare da Marta il motivo della discussione tra lei e Rosa, ma la ragazza minimizza e gli chiede di non intervenire. Carolina, preoccupata per una lettera di Pablo chiede aiuto a suo padre. Matias mette sempre più distanza tra lui e Alicia. Dolores non riesce a sbollire la rabbia per la multa di trecento pesetas e fuori controllo si presenta in municipio dove malmena e insulta Hertas e Mauricio. Tomas e Adolfo ambedue afflitti da mal d'amore non riescono a concentrarsi sul lavoro. Durante la festa con i dipendenti della fabbrica Rosa elude la sorveglianza e va a La Habana da Adolfo.

