Il Segreto, le trame dal 25 novembre al 1° dicembre 2019

domenica 1° dicembre

Raimundo va personalmente a fare le condoglianze e garantisce a Severo che Francisca non ha niente a che fare con l'incidente che ha causato la morte di Adela. Carmelo è convinto della colpevolezza di Francisca e incarica un meccanico di periziare l'automobile su cui viaggiava. Raimundo è preoccupato, teme che Carmelo possa colpire Francisca e i suoi familiari e quindi ordina a Mauricio di scortare Maria e Fernando che si trasferiranno a La Habana. Elsa si risveglia ma per sciogliere la prognosi dovrà sottoporsi ad altri esami. Francisca tornata da La Puebla scopre che Maria non è più alla villa.