Il Segreto, le trame dal 26 ottobre al 1° novembre 2020

24 Ottobre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre alle 16.20.



Lunedì 26 ottobre Rosa torna alla Villa, come se niente fosse successo, ma non vuole parlarne con nessuno e decide di barricarsi in camera sua. Don Ignacio, alla fabbrica, ha anche altri problemi da gestire. Infatti, torna da lui Alberto Santos, il giornalista investigativo che indaga sull'incidente che avvenne anni prima in una fabbrica di Bilbao, diretta proprio da don Ignacio. Marcela e Matías sono sollevati che Camelia si sia svegliata e non abbia riportato conseguenze dopo l'incendio, ma hanno dei sospetti su chi possa essere stato il colpevole e Matías inizia a perdere la testa. Tiburcio risulta ancora scomparso e la famiglia Mirañar decide di rivolgersi a Mauricio, che acconsente a organizzare le ricerche con delle squadre di paesani, coordinandosi anche con la Guardia Civile. Il problema principale di Mauricio, però, resta don Filiberto, con cui ha avuto una brutta lite.

Martedì 27 ottobre Matías, dopo aver puntato una pistola contro Mauricio, ottiene le informazioni che voleva, anche se sono ben diverse da quelle che pensava di ricevere. Mauricio, intanto ha problemi anche con don Filiberto, a cui ha tagliato i fondi comunali per la chiesa del paese. Il sacerdote reagisce con una protesta in piazza e continua a insultare pubblicamente il Sindaco. In casa Solozábal, i problemi non fanno che aumentare. Don Ignacio è impegnato nella ricerca della madre di Pablo, ma intanto il giornalista di Bilbao, Alberto Santos, diventa sempre più pressante, cosa che rende molto nervoso Urrutia. Finalmente torna Tiburcio, proprio quando Onésimo comincia a ventilare l'ipotesi che Dolores avrebbe potuto rimanere vedova per la seconda volta, ma sembra quasi spaesato. Juan Montalvo, per cercare qualche distrazione, si reca in una bisca nei dintorni del paese, ma forse si lascia qualche informazione di troppo sul suo passato, al tavolo da gioco.

Mercoledì 28 ottobre Don Filiberto, dopo aver discusso animatamente con Mauricio, resta in piazza per raccogliere offerte per la chiesa. In serata, però, tornando a casa, viene aggredito da diversi uomini a volto coperto e tutti i sospetti ricadono sul Sindaco. Don Ignacio è occupato su più fronti, tra la fabbrica, il giornalista che indaga sull'incidente di Bilbao e ora, Marta e Adolfo, che ha sorpreso per caso in cucina, mentre si baciavano. Tiburcio viene accolto con gioia da tutto il paese, ma sembra sempre più disorientato e non ricorda cosa sia successo durante la settimana in cui è scomparso. Iñigo, controllando l'auto dopo l'incidente, scopre che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno. La marchesa, ricevuta la notizia, teme che possa essere stata opera di Mauricio, su ordine di donna Francisca.

Giovedì 29 ottobre Maqueda, dopo l'incidente che ha coinvolto lui e Tomás, ispeziona l'auto, arrivando alla conclusione che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno con l'intento di far finire la vettura fuori strada. In casa Mirañar, Tiburcio non ricorda ancora cosa sia successo esattamente durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onésimo, sempre più preso dal suo "meridiano di Puente Viejo", decide di tracciarlo realmente, dipingendo una linea che lo rappresenti, attraversando tutto il paese. Rosa è sconvolta e non vuole assolutamente parlare della situazione con la sorella, nonostante Manuela tenti di farle riavvicinare, screditando Adolfo. Marta è aperta al dialogo, ma Rosa, per tutta risposta, le dice di essere incinta di Adolfo. Adolfo, decide di unirsi all'amico Juan Montalvo in una partita a poker, nella bisca in cui Juan era già stato in precedenza. Durante la partita, resosi conto di essere stato riconosciuto dai criminali che lo cercavano, Juan scappa.

Venerdì 30 ottobre Marta e Manuela rimangono scioccate dalla notizia che Rosa è incinta di Adolfo. Ad aggravate la situazione, arriva la notizia che Adolfo, in seguito a una sparatoria, ora è ricoverato in ospedale, in bilico tra la vita e la morte. Hipólito si rivolge al Capitano Huertas per tentare di scoprire cosa sia successo a Tiburcio, che non ricorda dove sia stato durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onésimo mette alla prova la pazienza di tutto il paese con la sua scoperta del "meridiano di Puente Viejo". Don Filiberto e Mauricio tornano a scontrarsi, nonostante Mauricio cerchi di appianare le loro divergenze. Intanto Raimundo, che è scappato dalla casa in cui era rinchiuso, cerca di salvarsi, mentre i suoi carcerieri lo inseguono con l'aiuto dei segugi.

domenica 1° novembre (ore 15.35) Adolfo riesce a superare una seconda operazione per rimuovere il proiettile, grazie all'intervento della marchesa, che insiste per offrirsi volontaria per la trasfusione, impedendo a Tomás di donare il sangue al fratello. I festeggiamenti, però, vengono interrotti dal Capitano Huertas, che si reca a La Habana per arrestare Juan Montalvo. Rosa, ora che è incinta di Adolfo, vuole portare avanti il matrimonio e farsi una famiglia, per questo convoca Marta, intimandole di lasciare Puente Viejo. Decide di comunicare la notizia anche a don Ignacio, ma lui non la prende affatto bene. Carolina, intanto, temendo che Pablo possa decidere di lasciare la Villa per seguire la madre, continua ad insistere per conoscerla meglio. La faida tra Mauricio e don Filiberto si inasprisce ulteriormente, portando il Capitano Huertas al limite della sopportazione. Raimundo è ancora in fuga, inseguito dai segugi di donna Eulalia, ma per ora sembra che riesca a sfuggirgli.

