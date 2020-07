Il Segreto, le trame dal 27 al 31 luglio 2020

Alberto Guerra, il medico che è arrivato in paese per sostituire don Julián, ha molto da fare, anche se, dopo le sue visite, i pazienti sembrano preferire i rimedi della levatrice Pepa alle sue cure. Tristán continua a indagare sulla morte del padre, ma alla fine, quando vede che tutte le persone della casa gli danno la stessa versione dei fatti, decide di lasciar perdere. Pepa confessa tutta la sua storia a don Anselmo e spera che l'uomo, rispettando il segreto del confessionale, non riveli niente a nessuno. Sebastián vuole aiutare Raimundo a risolvere i suoi problemi e, dopo avergli consigliato di proporre a Pardo i terreni al posto della locanda come garanzia del prestito, propone di andare lui stesso a contrattare con l'usuraio. Hipólito suggerisce al padre come organizzare il ricevimento per la venuta in paese del principe Alfonso. Nella villa arriva anche Mercedes, la cugina orfana di Tristán e Soledad.

Giovedì 30 luglio

Juan è ridotto in fin di vita; Alberto raccomanda a Rosario e Pedro di non muoverlo perché potrebbe essergli fatale. Donna Francisca, invece, li obbliga a lasciare le sue proprietà immediatamente: tutta la famiglia Castañeda è espulsa e non potrà mai più rimetterci piede. Tristán cerca di opporsi alla decisione di sua madre, ma senza nessun risultato. Anzi, Donna Francisca pensa anche a un modo per far pagare a Raimundo il dispetto di aver fatto ubriacare i suoi operai e si rivolge a Pardo in cerca di aiuto. Pepa e Alberto iniziano a collaborare e il medico è molto grato alla levatrice per il suo aiuto. Dolores e Pedro sono molto indaffarati nell'organizzazione del ricevimento per il principe Alfonso XIII. Angustias dimostra sempre di più l'odio che prova per Pepa e, dopo uno scontro con la levatrice, si sente male.