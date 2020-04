Il Segreto, le trame dal 27 aprile al 2 maggio 2020

25 Aprile 2020 | 16:33 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio alle 16.10.



Lunedì 27 aprile Dopo una serie di domande di rito, Matias capisce di potersi fidare di Alicia e i due iniziano a collaborare alla causa comune. Marcela è insofferente all'atteggiamento indolente di Matias e non gli nasconde il risentimento che prova nei suoi confronti. Tomas seppur geloso e innamorato deve arrendersi e allontanarsi da Marcela. Don Ignacio parla alle sue figlie spiegando chiaramente la situazione della fabbrica e il ruolo che avrà Ramon una volta arrivato a Puente Viejo. La situazione alla miniera è arrivata al limite e Adolfo decide di affrontare sua madre e chiederle di effettuare opere che migliorino le condizioni lavorative dei minatori.

Martedì 28 aprile Ramon mostra subito un atteggiamento ostile e Pablo sospetta che sia stato mandato lì non per fare il solito controllo annuo ma per un controllo mirato a evidenziare qualche errore già scoperto nella contabilità dell'anno passato. Tomas prima tranquillizza sua madre ma poi torna a far visita a Marcela. Isabel è in ansia per l'arrivo del suo misterioso ospite e finisce di arredare alla perfezione il padiglione dell'ala nord. Rosa e Adolfo sono sorpresi da Manuela all'interno della villa mentre si baciano. Rosa per parlare con Manuela e convincerla a non raccontare a don Ignacio di averla sorpresa con Adolfo, manda Marta con un messaggio al suo appuntamento con Adolfo.

Mercoledì 29 aprile La richiesta di Adolfo turba molto Marta che quasi non riesce a celare il suo sentimento per il giovane. Tornata a casa spera che suo padre le faccia partire presto per Bilbao. Ramon continua la sua ispezione e durante le cene a casa Solozabar racconta aneddoti su Bilbao che preoccupano don Ignacio a tal punto da fargli prendere una decisione che sconvolgerà Marta e renderà molto felici Rosa e Carolina. Marcela è sempre più insofferente per il netto cambiamento di Matias e non riesce a dimenticare Tomas. Tiburcio e Hipolito trovano il modo per "domare" Dolores e tranquilli continuano a organizzare la sponsorizzazione della squadra di football. Finalmente arriva Francisca Montenegro, l'ospite tanto atteso dalla marchesa Isabel.

Giovedì 30 aprile Francisca ribadisce a Isabel che nessuno dovrà sapere che lei è tornata a Puente Viejo. Tiburcio accetta di arbitrare la partita di football. Dolores scopre il locale nel quale faranno sorgere un altro super-emporio. Mauricio chiede a Matias di spiegargli cosa accade tra lui e Marcela, ma riceve una risposta piccata. Tomas e Adolfo concordano che da qualche tempo loro madre è stranamente misteriosa. Gli operai della miniera sono molto spaventati per i pericolosi crolli che avvengono durante uno scavo e chiedono ad Alicia di farli parlare con Matias. Don Ignacio stanco delle continue richieste di documentazione da parte di Ramon perde la pazienza e gliene chiede ragione. Tomas e Adolfo avvisano Isabel della probabilità di uno sciopero dei minatori.

Venerdì 1° maggio Don Ignacio spiega alle sue figlie la vera motivazione che lo allontanarono dai suoi familiari. Le ragazze si tranquillizzano e iniziano a comprendere anche alcuni strani avvenimenti della loro infanzia. Francisca rivela il motivo del suo ritorno in gran segreto a Puente Viejo e il ruolo di Isabel. Marcela capisce che Matias trama qualcosa con i minatori. I minatori si riuniscono con Matias e lo riconoscono leader nella lotta contro il padrone e seguendo i suoi consigli iniziano uno sciopero a oltranza. Don Ignacio è molto preoccupato per le conseguenze che lo sciopero dei minatori causeranno alla sua fabbrica. Carolina insiste affinché Pablo parli a don Ignacio della loro relazione.

sabato 2 maggio Manuela scopre che Rosa continua a frequentare Adolfo e va su tutte le furie minacciando di riferirlo a don Ignacio. Marta interviene e le ricorda di averle fatto una promessa. Marcela scopre che Matias incita i minatori a scioperare e capisce che le ha mentito ancora una volta e che la priorità per Matias non sono lei e sua figlia. Isabel ordina a Maqueda di trattare con Matias, e vieta a Adolfo e Tomas di presenziare alla partita di football. Ramon inizia a dimostrare un particolare interesse per Marta che lo asseconda divertita e scettica. Don Ignacio si reca a La Habana per parlare di lavoro con Isabel.

