Il Segreto, le trame dal 3 al 7 agosto 2020

01 Agosto 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 15.30.



Lunedì 3 agosto La famiglia Castañeda è costretta ad allontanarsi da Puente Viejo nonostante le terribili condizioni di Juan, ma prima di partire Ramiro e Alfonso decidono di dare una lezione a Mauricio. La città vive con trepidante attesa l'arrivo del principe, ma verrà ben presto delusa. Soledad continua a confidarsi con Mercedes e a essere ingannata da lei. Nel frattempo, Sebastián salda il debito di Raimundo nei confronti del malvagio Pardo e fa delle importanti promesse a suo padre.

Martedì 4 agosto Pepa dice a Tristàn che Martìn non è figlio suo e di Angustias, ma lui non le crede e lei si offre di fargli vedere il rapporto dell'ospedale psichiatrico che attesta che Angustias non ha mai partorito, ma Pepa non lo trova. Sebastiàn propone al padre e alla sorella un nuovo modo per dirigere i lavori della locanda, mentre Donna Francisca manda in avanscoperta Pedro per conoscere i progetti del figlio di Raimundo. Soledad sta pensando a un piano per scappare dalla villa e chiede aiuto a Pepa. Alla villa le cose vanno a rotoli senza le donne della famiglia Castañeda, portando Donna Francisca alla disperazione. Pedro e Dolores, nel frattempo, speculano sui prezzi dei prodotti.

Mercoledì 5 agosto Soledad, aiutata da Pepa, è decisa a portare a termine il suo piano e a rischiare la vita pur di fuggire da Donna Francisca e ritrovare il suo amore Juan. Angustias, preoccupata dopo l'incontro di Tristan con il dottore, porta Martín al Salto dell'Angelo, un pericoloso burrone in una zona isolata. Nel frattempo ci sono grandi novità per la famiglia di Don Raimundo: il responsabile della squadra per i lavori della visita del principe ha scelto la loro taverna per i pasti quotidiani dei suoi uomini.

Giovedì 6 agosto Pepa e Tristán raggiungono Angustias al burrone, dove è andata con Martìn, e la convincono a non fare sciocchezze. Nel frattempo, in paese le persone fanno fatica ad andare avanti perché i prezzi degli alimenti primari sono troppo alti. Don Anselmo e Raimundo (a cui gli affari vanno bene) si domandano a chi possa giovare questa situazione e Don Anselmo trova la risposta: ai Mirañar. Va quindi da Hipolito a chiedere se Pedro c'entra qualcosa con tutta la faccenda. Alberto riceve una lettera in cui c'èqualche informazione che riguarda Pepa, ma quando lui le chiede di leggerla, lei ammette di non saperlo fare. Soledad finge di essere malata, ma Mercedes si insospettisce e informa Francisca, la quale scopre la macchinazione e all'ultimo secondo ferma il trasferimento della figlia all'ospedale in città. A questo punto, Soledad ingerisce un liquido, probabilmente del veleno.

Venerdì 7 agosto In paese i commercianti continuano ad aumentare i prezzi dei loro prodotti causando una situazione di disagio. Sebastián confida al suo amico Tristán di voler aprire un'azienda il cui scopo è quello di fornire scorte di conserve. Don Anselmo fa buon viso e cattivo gioco. Approfittando dei sentimenti che prova Hipólito nei suoi confronti, Emilia lo stuzzica un po' al fine di raggiungere un suo scopo, non ancora svelato. Le condizioni di Soledad peggiorano e suo fratello va in paese, affrontando la tempesta, per cercare una cura, ma torna a mani vuote. Preoccupata per Tristán e presa dal rimorso per aver fatto ammalare Soledad, Pepa esce a cercare Tristán.

Previous

Next