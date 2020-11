Il Segreto, le trame dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

28 Novembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre alle 16.20.



Lunedì 30 novembre Rosa, confusa da donna Isabel, pensa di uccidere il padre, credendo che sia sua la colpa di tutti i suoi problemi. Interrotta mentre stava per premere il grilletto, desiste e si ricrede, finendo prima per puntare la pistola contro sé stessa e poi per convincersi che quella da eliminare è, in realtà, donna Isabel. Tiburcio è nervoso per via della notizia ricevuta Estefanía, che dice di essere tornata a Puente Viejo dopo essersi resa conto di aspettare un figlio da Tiburcio. Damián, sfuggito all'arresto, giura di uccidere Matías, che invece pensa di aver chiuso con ogni problema derivante dalla politica. Alicia, infuriata con Matías per averla fatta apparire come una sua collaboratrice, e quindi come una spia, dà rifugio a Damián. Donna Francisca, viste le condizioni disperate di Raimundo, che non reagisce a nessuno stimolo, chiede a Mauricio di aiutarla un'ultima volta, per morire insieme a Raimundo.

Martedì 1° dicembre Manuela tenta di riavvicinarsi a Encarnación, ma lei non vuole contatti con la Villa, di nessun tipo. Intanto, in casa sua, Alicia nasconde Damián, che però sembra scomparso. Temendo il peggio, Alicia corre a cercarlo. Tutti sospettano che donna Francisca voglia in qualche modo mettere fine alla sua vita e a quella di Raimundo, in un ultimo gesto romantico e liberatorio. Tiburcio continua a essere tormentato da Estefanía, che ora dice di aspettare un figlio da lui e diventa sempre più insistente. Onèsimo continua a tormentare l'intero paese con l'organizzazione del concorso di frittelle per la festa di San Giuseppe, ma per ora è l'unico partecipante. Marta torna a Puente Viejo, con una grande notizia. Infatti, a Bilbao ha sposato Ramón.

Mercoledì 2 dicembre Marta, tornata a Puente Viejo con Ramón, dopo averlo sposato in segreto, dà la notizia a tutta la famiglia. Don Ignacio, all'inizio incredulo e furioso per non essere stato consultato, dà la sua benedizione ai due ragazzi. Rosa, invece, sospetta che Marta nasconda un secondo fine e la affronta in modo diretto. Tiburcio e Hipólito non riescono più a gestire Estefanía, ma sembra aprirsi uno spiraglio. Hipólito, infatti, la vede parlare con un uomo e decide di seguirlo per scoprire chi sia. Onèsimo continua a tormentare il paese intero con il concorso delle frittelle, sempre più convinto che il primo posto sarà il suo. In una sala in pietra, si riuniscono degli uomini vestiti con lunghe tuniche, coperti da cappucci, ma la loro identità resta ancora un mistero. Matías, ormai uscito allo scoperto come infiltrato del governo, convoca Alicia per proporle un accordo che potrebbe salvare il padre da carcere.

Giovedì 3 dicembre Rosa, sospettando che Marta, pur avendo sposato Ramón, sia ancora interessata ad Adolfo, organizza un incontro per metterla alla prova. Don Filiberto, dopo un incontro con Mauricio, sprofonda di nuovo in uno stato di angoscia, ricordando l'aggressione subita tempo prima e arriva perfino a trascurare i suoi doveri da sacerdote. Hipólito conduce le sue indagini su Estefanía, ma senza risultati. Intanto Onèsimo continua a tormentare tutto il paese con il concorso di cucina, sicuro di vincere il premio in palio. Alicia, presa dallo sconforto per la situazione del padre, parla a Encarnación dell'accordo che le ha proposto Matías, per chiederle consiglio su cosa fare. Donna Francisca, invece, è in procinto di mettere in atto il suo piano, che resta ancora ignoto.

Venerdì 4 dicembre Donna Francisca mette in atto il suo piano che, al contrario di quanto pensava la marchesa, non consiste nell'uccidere sia sé stessa che Raimundo, ma nel lasciare La Habana, per trasferirsi in paese. Hipólito e Onèsimo continuano a indagare su Estefanía e, con un diversivo, riescono a rubarle un documento d'identità, sperando di ottenere delle informazioni. Tomás, stufo di essere messo in secondo piano a vantaggio del fratello, affronta la madre. Lei, in uno scatto d'ira, le confessa che lo odia per via di suo padre, rivelando inavvertitamente che Tomás e Adolfo sono fratellastri. Alla Villa, arriva un telegramma dall'Austria, che annuncia l'imminente arrivo di Donna Begoña, che è appena stata dimessa dalla clinica in cui era ricoverata da anni. Don Filiberto, spinto anche da donna Isabel, vuole vendicarsi delle umiliazioni subite e, ritenendo che Mauricio sia l'unico responsabile delle sue disgrazie, è sul punto di tendergli un agguato nel bosco, armato di coltello.

domenica 6 dicembre (ore 14.50) Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini. Si risveglia in un sotterraneo, incatenato, con un uomo incappucciato che attende il suo risveglio. Donna Francisca e don Raimundo, lasciata La Habana, si trasferiscono nella nuova casa in paese, lontani dalla marchesa. Isabel, colta in fallo, per aver rivelato a Tomás che il padre di Adolfo non è Simón Castro, approva con gioia il progetto di rammodernamento della miniera del figlio, lo stesso a cui prima si opponeva. In cambio, gli chiede di dissuadere Adolfo e fare in modo che non sposi Rosa. Alla Villa, la famiglia Solozábal accoglie donna Begoña, la moglie di don Ignacio, che torna a casa dopo un lungo soggiorno in una clinica austriaca, in cui era ricoverata per problemi mentali.

