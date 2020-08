Il Segreto, le trame dal 31 agosto al 6 settembre 2020

29 Agosto 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre alle 15.30.



Lunedì 31 agosto Rosa chiede a Marta di farle da damigella d'onore al matrimonio. Marta accetta. Dopo aver chiesto più volte a Carolina ragione delle sue uscite senza ricevere risposta, Manuela la mette in punizione proibendole di uscire dalla Villa. Onesimo è terrorizzato dagli uomini tedeschi che da qualche giorno sono a Puente Viejo e chiedono di lui e sollecitato dai suoi familiari, racconta quanto accaduto in Germania durante il suo soggiorno lì. Mauricio racconta a Raimundo di aver scoperto che la marchesa ha acquistato diversi terreni appartenuti a Francisca. I progetti terroristici di Damian e Alicia non piacciono a Matias che boccia ogni loro proposta. Dopo un incontro con Rosa e Adolfo, Marta reagisce male a una domanda di suo padre.

Martedì 1° settembre Marta chiede al padre di poter lavorare insieme a lui alla fabbrica. Don Ignacio accetta e per prima offerta le propone di lavorare come contabile. Marta accetta, ma fa ben presente di voler lavorare al progetto per la produzione dei nuovi barattoli. Dolores inizia il suo nuovo "sciopero del resto" facendo infuriare Tiburcio. Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther. Raimundo incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da Francisca e i suoi sospetti si rafforzano, Alicia ha uno scontro con suo padre. Damian propone ad Alicia l'idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. Pablo inizia a stare meglio e Carolina ricomincia a riconsiderare l'idea di scappare insieme. Il ricevimento del fidanzamento tra Adolfo e Rosa inizia con l'evidente intenzione di Isabel di mettere in difficoltà don Ignacio. Adolfo continua a tormentare Marta.

Mercoledì 2 settembre Ancora una volta Adolfo mette in difficoltà Rosa, creando uno stato di ansia in Rosa. Il ricevimento per il fidanzamento di Rosa e Adolfo si svolge senza imprevisti. Don Ignacio chiede ad Adolfo di confermargli i sentimenti per Rosa. Pablo sta sempre meglio, anche se continua ad avere la febbre. Raimundo dopo le notizie avute da Mauricio si reca a La Habana e chiede a Isabel come mai sta acquistando le ex proprietà di Francisca, causando la reazione stizzita della marchesa. Matias boccia la proposta della rapina al furgone portavalori proposta da Damian. Alicia ha un chiarimento con suo padre. Marta va a La Habana per parlare ad Adolfo.

Giovedì 3 settembre L'arrivo di Inigo manda nel panico Antonita che fa di tutto per non farlo uscire in giardino dove si trova Francisca. Marta, senza preavviso, va a La Habana per parlare con Adolfo. Onesimo capisce che può salvarsi da Gunther solo fingendo di essere morto. Tomas va al caffè con una scusa e dice a Marcela quel che pensa della sua relazione con Matias. Raimundo riceve una misteriosa telefonata e subito dopo parte per andare a cercare Francisca. Ansioso di vendicare la morte di Cosme non accetta le decisioni di Matias e propone ad Alicia di agire per proprio conto. Manuela insospettita dal comportamento di Carolina, la segue e la sorprende in soffitta con Pablo.

Venerdì 4 settembre Onesimo mette in scena la sua morte per sfuggire a Gunther, informandone tutti i paesani che gli reggeranno il gioco. Francisca e Antonita, dopo le frequenti visite che il Capitano Huertas fa a Isabel sono convinte che sia innamorato e la stia corteggiando. Ignacio chiede a Marta di collaborare alla direzione della fabbrica. Manuela dopo aver scoperto Carolina e Pablo accetta di mantenere il segreto e non ne fa parola a don Ignacio, mentre a Encarnacion racconta tutto e così anche Encarnacion si sente in dovere di raccontare a Manuela che Carolina e Pablo sono innamorati. Alicia si scontra per caso e sua colpa con Tomas e lei ne approfitta per trattarlo male. Il Capitano Huertas si presenta alla villa con diverse guardie per fare una perquisizione per arrestare Pablo.

domenica 6 settembre Manuela con alcuni sguardi fa capire a don Ignacio che deve fermare il Capitano e le guardie che si apprestano a perquisire la villa. Don Ignacio viene a conoscenza dei fatti, va subito da Pablo e da lui scopre anche che da tempo ha una storia con Carolina. Don Ignacio si impegna a trovare una soluzione che metta al sicuro Pablo. Alicia e Damian iniziano ad incontrarsi senza Matias e Alicia decide la loro prossima missione: il rapimento di Don Ignacio. Gunther non si arrende e non credendo che Onesimo sia morto, continua a cercarlo Interrogando tutti compresi Dolores e Hipolito.

