Il Segreto, le trame dal 4 al 10 febbraio 2019

Martedì 5 febbraio ore 21.25 Rete 4

Raimundo, preoccupato per sua nipote, si comporta in modo strano, così Fernando inizia a sospettare e scopre una cosa che non avrebbe dovuto sapere. Adela è ancora in pericolo di vita. Fernando legge il telegramma indirizzato a Raimundo e scopre che Maria è viva. Isaac chiede a don Anselmo di aiutarlo a trovare Elsa. Poi si scoprirà che Fe le aveva prestato soccorso.