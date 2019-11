Il Segreto, le trame dal 4 al 10 novembre 2019

Elsa decide di non rivelare a nessuno, nemmeno ad Isaac, la diagnosi del dottor Zabaleta, e lascerà Isaac e Puente Viejo per sempre. Il paese è a lutto dopo l'esplosione.

Venerdì 8 novembre

Carmelo e Irene fanno ipotesi su chi sia il colpevole dell’esplosione mentre Severo è ancora sconvolto, ha i nervi a fior di pelle e non si confida con nessuno. Francisca e Carmelo discutono su chi debba guidare le indagini. Intanto, Isaac non ha intenzione di accettare il volere di Elsa di lasciarlo e la sorprende mentre sta per andar via.