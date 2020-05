Il Segreto, le trame dal 4 al 9 maggio 2020

02 Maggio 2020 | 16:27 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 4 a sabato 9 maggio alle 16.10.



Lunedì 4 maggio Don Ignacio offre a Dona Isabel il suo aiuto per negoziare con i minatori in sciopero ma Isabel non ne tiene minimamente conto e, subdolamente, ne parla a Francisca la quale le consiglia di essere meno accondiscendente. Alicia riprende gli studi e i suoi genitori accolgono la notizia con grande gioia. Manuela chiede a Marta di non illudere Ramon. Pablo si prepara a partire per il servizio militare dispiaciuto di non essere salutato da tutta la famiglia Solobazar. Isabel incontra Matias per negoziare ma inaspettatamente non scende a patti ed impone la sua nuova decisione: licenziamento in tronco di tutti i minatori scioperanti.

Martedì 5 maggio Isabel è irremovibile e non intende cambiare strategia per chiudere lo sciopero dei minatori. Inigo Adolfo e Tomas temono il peggio. Matias convoca i minatori, ma non vuole dire loro quali sono gli operai già licenziati. Onesimo fa rientro a Puente Viejo. Pablo parte per il servizio militare. Manuela chiede a Marta di non illudere Ramon. Rosa manda Marta al suo appuntamento con Adolfo mentre lei resta a consolare Carolina affranta per la partenza di Pablo. Cosme va a parlare con Inigo e insieme agli altri minatori ritornano al lavoro alle condizioni di Isabel. Ramon ha finito l'ispezione alla fabbrica di don Ignacio ed è pronto a comunicare il rapporto.

Mercoledì 6 maggio Ramon comunica a don Ignacio che non può rivelargli l'esito dell'ispezione prima di averlo comunicato ai membri del consiglio familiare. Adolfo conoscendo la passione di Rosa per la letteratura la invita ad una rappresentazione teatrale a La Puebla. Marta sconsiglia la sorella di tradire a tal punto la fiducia di loro padre, ma Rosa è decisa ad accettare l'invito. Onesimo vorrebbe riprendere le sue vecchie abitudini, ma Dolores mette bene in chiaro che deve trovarsi un lavoro e mantenersi. Lo stato in cui versa Carolina comincia a insospettire sia Rosa che Marta. Don Ignacio temendo un nuovo sciopero dei minatori inizia a creare scorte di materia prima.

Giovedì 7 maggio Isabel mal sopporta che Francisca la tratti come fosse la sua domestica, ma fa buon viso e accetta di farle da prestanome per riacquistare i terreni che le appartenevano prima di lasciare Puente Viejo. Adolfo e Tomas iniziano a sospettare del comportamento della marchesa. Don Filiberto redarguisce pesantemente Matias il quale reagisce nel peggiore dei modi. Ramon saluta Marta chiedendole il permesso di instaurare una corrispondenza con lei. Un misterioso Jean Pierre scrive un'appassionata lettera a Isabel. Rosa e Adolfo vanno a teatro, ma Don Ignacio li scopre.

Venerdì 8 maggio Don Ignacio è talmente furioso che Rosa scappa via. Manuela e Urrutia cercheranno di farlo ragionare ma lui è fermamente deciso a impedire la storia d'amore tra sua figlia e Adolfo. Onesimo si propone come dipendente sia alla miniera che alla fabbrica ma in entrambi i luoghi viene allontanato. Dolores riesce a far riappacificare Hipolito e Tiburcio che iniziano nuovamente a fantasticare su una nuova partita di football. Inigo mette nuovamente in guardia Isabel, informandola del malcontento che ancora anima i minatori, consigliandole di mettere in sicurezza le gallerie, però lei non vuole parlarne. Tra Marcela e Mattias la situazione è ogni giorno più tesa. Isabel mente a Francisca non dicendole di aver conosciuto Raimundo quando andò a cercare sue notizie a Puente Viejo.

sabato 9 maggio Isabel continua a negare a Francisca di conoscere Raimundo e che sia andato a Puente Viejo a chiedere di lei e nel frattempo le chiede il consenso per acquistare per suo conto i terreni che prima le appartenevano. Don Ignacio mette in castigo Rosa impedendole di uscire di casa. Adolfo insospettito dal fatto che Rosa non si presenti più ai loro incontri telefona a casa Solozabar.I minatori continuano ad agitarsi e Cosme capisce che forse era meglio seguire i consigli di Matias. Tomas e Adolfo dopo aver sorvegliato i movimenti di Antonita e decidono di entrare nelle camere di Francisca.

