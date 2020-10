Il Segreto, le trame dal 5 all’11 ottobre 2020

03 Ottobre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 5 a domenica 11 ottobre alle 16.20.



Lunedì 5 ottobre Marcela, tra le lacrime, confida a Mauricio di essere incinta. Mauricio si congratula, ma lei è disperata. Carolina tra mille contraddizioni consiglia a Pablo di arrendersi alla realtà e di iniziare a considerarla sua sorella. Isabel e Inigo hanno un brusco chiarimento sulla loro relazione. I paesani grazie all'organizzazione di Mauricio partono per la Puebla dove assisteranno alla Corrida. Dopo Rosa, anche Marta e Carolina, come consigliato da Manuela, scrivono una lettera a loro madre, raccontando la loro attuale vita. Alicia ascolta una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintende le loro parole convincendosi che stiano per licenziarla. Damian e Pablo vanno insieme alla posta per ritirare un pacco e, mentre aspettano, Damian con domande ambigue cerca di scoprire da quale parte sia schierato adesso Pablo e se scoprire di essere il figlio di don Ignacio cambierà il suo comportamento con i dipendenti della fabbrica. Pablo si accorge di essere spiato da un ragazzo.

Martedì 6 ottobre Francisca scopre dalle parole di Matias che Raimundo l'ha cercata a Puente Viejo e che disperato per non averla trovata è partito per cercarla altrove senza più dare notizie. Francisca capisce che Isabel le ha mentito. Pablo racconta a don Ignacio di essere stato seguito da un suo compagno di caserma che lo cercava per chiedergli aiuto. Isabel e Rosa escono insieme per fare acquisti e la ragazza sembra affascinata dalla suocera dimenticando i terribili racconti che aveva sempre sentito su di lei. Alicia capisce di aver sbagliato a pensare che volessero licenziarla. Mauricio quando viene a sapere del ritorno di Francisca a Puente Viejo va a farle visita a La Habana, ma Francisca non lo riceve. Rosa scopre che Manuela custodisce tutte le lettere che lei e le sue sorelle per anni hanno inviato alla loro madre in Austria.

Mercoledì 7 ottobre Mauricio non riesce a capire come mai donna Francisca non abbia voluto riceverlo e la sua profonda delusione non trova consolazione neanche nelle dimostrazioni di affetto di Marcela e Matias. Don Ignacio interviene nella discussione tra Manuela e le sue figlie assumendosi tutte le colpe per quanto accaduto. Rosa si sfoga con Adolfo ma la sua rabbia esagerata spaventa il ragazzo. Hipolito prova il dentifricio prodotto da lui e Onesimo e si ritrova i denti azzurri. Mauricio ha una piccola incomprensione con Marta per l'assunzione del medico. Don Ignacio riunisce Manuela e le tre figlie per spiegare loro che cosa lo motivò a non far arrivare le lettere alla loro madre.

Giovedì 8 ottobre Il consiglio municipale di Puente Viejo si sta mobilitando per far arrivare in paese un nuovo medico, ma Mauricio non si presenta alla riunione per l'approvazione definitiva del progetto, perché troppo sconvolto dal fatto che donna Francisca, dopo aver fatto la sua prima apparizione in pubblico, abbia rifiutato di riceverlo a La Habana. Pablo e la famiglia Solozábal tentano di adattarsi alla nuova realtà, che risulta scomoda e difficile da accettare per tutti, soprattutto per Pablo e Carolina, che sono ancora innamorati. Don Filiberto sembra scomparso dalla circolazione e si comporta in modo molto strano. La colpa è dell'ultimo progetto dei cugini Mirañar, la loro nuova pasta dentifricia. Il sacerdote, infatti, dopo averne provato un campione, si ritrova ad avere i denti colorati di azzurro. Marcela non riesce a ritrovare la fiducia in Matías, tormentata dal suo rapporto con Alicia Urrutia, anche per via di Dolores, che non fa che provocarla con i suoi pettegolezzi.

Venerdì 9 ottobre La famiglia Solozábal fa di tutto per far sentire Pablo a casa, ma senza successo. Intanto, Adolfo non riesce a dimenticare Marta e Mauricio è preso dal ritorno di donna Francisca. I Mirañar pregano di scampare all'ira di don Filiberto, che ha ancora i denti macchiati dal loro dentifricio, ma Hipólito potrebbe aver trovato una soluzione. Carolina è tormentata dal pensiero che la madre, prima di essere ricoverata, l'abbia attaccata con delle forbici e si rivolge a Encarnación e Manuela per un po' di conforto. Tra Matías e Marcela, la situazione è più tesa che mai e, come se non bastasse, Marcela inizia a diventare gelosa anche del rapporto che sta nascendo tra Tomás e Alicia. Iñigo tenta di riconquistare la marchesa, promettendole che riuscirà a renderla felice, ma lei continua a respingerlo, preoccupata per altre questioni che la portano a presentarsi improvvisamente alla Villa, pretendendo di vedere urgentemente don Ignacio.

domenica 11 ottobre (ore 15.35) La Marchesa de los Visos chiede spiegazioni a don Ignacio riguardo Pablo e la futura quota di eredità che gli spetterebbe se venisse riconosciuto dal padre. Tiburcio, sempre più nervoso, continua ad avere problemi con Dolores, nonostante tenti qualunque soluzione per riconciliarsi con lei. Marcela, dopo aver visto Tomás con Alicia è colta da un attacco di gelosia e Matías sente che c'è qualcosa che non va. La famiglia Solozábal, in un ulteriore tentativo di far sentire Pablo davvero a casa, coinvolge anche Adolfo, perché gli parli, mentre Rosa e Marta riescono a riavvicinarsi. Alla fabbrica, invece, il carico di lavoro sempre più importante provoca un certo nervosismo tra i dipendenti, coinvolgendo anche Urrutia.

