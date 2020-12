Il Segreto, le trame dal 7 al 13 dicembre 2020

05 Dicembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 7 a domenica 13 dicembre alle 16.40.

Lunedì 7 dicembre Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini. Si risveglia in un sotterraneo, incatenato, con un uomo incappucciato che attende il suo risveglio. Donna Francisca e don Raimundo, lasciata La Habana, si trasferiscono nella nuova casa in paese, lontani dalla marchesa.

Martedì 8 dicembre Isabel, colta in fallo, per aver rivelato a Tomás che il padre di Adolfo non è Simón Castro, approva con gioia il progetto di rammodernamento della miniera del figlio, lo stesso a cui prima si opponeva. In cambio, gli chiede di dissuadere Adolfo e fare in modo che non sposi Rosa. Alla Villa, la famiglia Solozábal accoglie donna Begoña, la moglie di don Ignacio, che torna a casa dopo un lungo soggiorno in una clinica austriaca, in cui era ricoverata per problemi mentali.

Mercoledì 9 dicembre Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozábal, fa ritorno a Puente Viejo, dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. Sembra guarita, ma Manuela e don Ignacio, temono che la sua salute mentale possa peggiorare nuovamente. Donna Isabel tenta con ogni mezzo di dissuadere Adolfo dallo sposare Rosa, ma lui insiste che, visto il figlio in arrivo, è suo dovere andare fino in fondo. Tomás, in segreto, supporta la decisione del fratello.

Giovedì 10 dicembre Alicia si reca a La Habana per dire addio al suo lavoro e a Tomás, per potersi dedicare completamente alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. La sua carriera politica, anche se appena cominciata, è già minacciata da un'associazione segreta decisa a mantenere la monarchia. Matías, preoccupato, tenta di farla ragionare. Don Filiberto, rapito da una setta di uomini incappucciati, viene condotto ancora in catene in una sala, dove sta per essere giustiziato.

Venerdì 11 dicembre Donna Begoña intende recuperare tutto il tempo che ha perso per stare con le tre figlie, tra passeggiate in paese e feste improvvisate, sempre con grande preoccupazione di Manuel, che ha ancora dubbi sulla sua effettiva guarigione. Uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. Le sue condizioni potrebbero essere irreversibili.

domenica 13 dicembre (ore 14.50) Il Capitan Huertas, indagando su Estefanía, scopre che alcuni elementi della sua carta d'identità sono stati cancellati e ne richiede la fedina penale. Don Filiberto, dopo il rapimento, torna in paese come se niente fosse accaduto e senza dare spiegazioni. Alicia, nonostante le minacce ricevute, tiene un discorso nella piazza del paese, per ufficializzare la sua candidatura. Donna Isabel è sconvolta per la decisione di Adolfo, che è sicuro di andare fino in fondo e sposare Rosa, nonostante lei si opponga.

