Il Segreto, le trame dal 7 al 13 settembre 2020

05 Settembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 7 a domenica 13 settembre alle 16.10.



Lunedì 7 settembre Ignacio tratta con il Capitano Huertas per evitare gli arresti di Pablo offrendo una motivazione valida per la sua diserzione. Il Capitano Huertas accetta e lo accompagna a un incontro con il giudice. Pablo mal sopporta l'attesa e cerca di fuggire, ma Carolina riesce a bloccarlo. Marta affronta e rimette al suo posto Damian che l'ha derisa davanti agli altri operai della fabbrica. Matias e Alicia si incontrano, ma la ragazza appare subito non ben disposta, al punto di inventare una scusa che eviterà i suoi incontri sindacali per qualche settimana. Matias sospetta che Alicia e Damian stiano tramando qualcosa e ne parla con Marcela.

Martedì 8 settembre Malgrado l'insistenza di Adolfo e Tomas, Isabel non permette ai figli di entrare nel padiglione dove nel frattempo Francisca ascolta tutta la conversazione. Urrutia parla ad Alicia di quanto accaduto a Pablo e di quanto farà don Ignacio per evitargli il tribunale militare. Alicia si schiera dalla parte dei repubblicani e considera Pablo un traditore. Damian e Alicia perfezionano il rapimento di Adolfo e Tomas. Rosa racconta ad Adolfo quanto accaduto e lui lo racconta a Tomas che a sua volta vuole raccontarlo a Isabel. Matias scopre che Alicia ha mentito e decide di scoprire cosa nasconde. Hipolito ottiene da Mauricio la sala municipale per la veglia funebre di Onesimo. Tornati a casa dall'incontro con il giudice, Ignacio dice a Pablo qual è il secondo prezzo che dovrà pagare per riacquistare la libertà ed evitare il Tribunale Militare.

Mercoledì 9 settembre Ignacio motiva la sua richiesta a Pablo e lo stesso fa con Carolina. I due ragazzi capiscono che Pablo rischia la vita restando a Puente Viejo e con rassegnazione accettano di separarsi per sempre. Manuela non è d'accordo con la decisione di don Ignacio, ma lui è irremovibile. Isabel capisce che tra Adolfo e Marta c'è qualcosa che va oltre il rapporto tra due cognati e approva un'eventuale relazione tra i due. La famiglia Miranar e i paesani mettono in scena la veglia funebre di Onesimo, ma Gunther non si accontenta e farà qualcosa davvero imprevedibile. Il sindacato fa arrivare ad Alicia e Damian le armi per il rapimento di Adolfo e Tomas.

Giovedì 10 settembre Matias impedisce il rapimento di Adolfo e Tomas, rimettendo Alicia e Damian a loro posto e ristabilendo i ruoli tra loro. Carolina accetta le condizioni di suo padre, anche se Manuela insiste nel chiedere a don Ignacio di trovare un'altra soluzione. Don Ignacio ha molti sensi di colpa per un segreto che continua a custodire e del quale è a conoscenza Urrutia. Francisca e Isabel hanno un battibecco e Francisca inizia a dubitare delle buone intenzioni della nobildonna. Grazie all'intervento del Capitano Huertas, Gunther si convince che Onesimo sia morto e lascia Puente Viejo. In occasione di un viaggio per motivi burocratici, Inigo propone a Isabel di approfittarne per stare un po' insieme come una coppia normale. Il Capitano Huertas comunica a don Ignacio e Pedro che qualcosa di grave è accaduto a Jaca. Eulalia e Campuzano tendono una trappola a Francisca.

Venerdì 11 settembre Il Capitano Huertas spiega a Pablo la grave ripercussione, a livello nazionale, generata dalla sua testimonianza e per questo sconsiglia don Ignacio di farlo partire subito temendo un agguato da parte dei compagni di caserma che ha denunciato. Damian, ma soprattutto Alicia non vogliono sottostare alle regole di Matias. Onesimo propone un nuovo modo per procurare guadagni: produrre in proprio la pasta dentifricia. Natale è alle porte e anche a Puente Viejo fervono i preparativi per festeggiare la Natività di Gesù. Don Filiberto e Mauricio vengono informati di quanto accaduto a Pablo da don Ignacio. Francisca annuncia di voler terminare il suo ritiro. Isabel riceve una misteriosa telefonata che la riempie di gioia.

domenica 13 settembre Ignacio spiega a Pablo i motivi per cui è ritenuto da molte persone il responsabile delle numerose morti e degli arresti avvenuti nella capitale a seguito della sua testimonianza. Isabel comunica a Inigo che non potrà fare il viaggio con lui, ma le motivazioni non convincono e l'uomo comincerà a sospettare che gli abbia mentito. Tomas dopo aver visto Marcela e Matias in tenero atteggiamento non riesce a dominare la rabbia e discute con Adolfo. Marta insiste affinché suo padre assuma un altro responsabile della produzione con più esperienza per fabbricare i nuovi barattoli. Don Ignacio offre il posto ad Adolfo. Alicia, Damian e Matias hanno uno scontro verbale che evidenzia la differenza e l'incompatibilità delle loro idee politiche.

Previous

Next