Il Segreto, le trame dal 9 al 15 novembre 2020

07 Novembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 9 a domenica 15 novembre alle 16.20.



Lunedì 9 novembre Donna Francisca ha in mente un piano per sbarazzarsi di donna Eulalia una volta per tutte, ma donna Isabel non sembra essere d'accordo con lei. Don Ignacio, dopo aver accolto, seppur con una certa freddezza, María Jesús, la affronta in privato, convinto che il suo interesse per Pablo sia solamente una facciata per poter ottenere qualcosa. In casa, intanto, c'è un clima di tristezza, a causa della partenza di Marta. L'unica che sembra non essere dispiaciuta è Rosa, che ora ha campo libero con Adolfo. Mauricio e don Filiberto continuano a discutere animatamente e il sacerdote arriva perfino a minacciarlo durante un incontro in municipio, con Hipólito che cerca di far ragionare entrambi. Tiburcio, che ancora non ricorda nulla dei giorni in cui è scomparso, riceve la visita di una donna, Estefanía, che afferma di essere stata con lui e che insieme si siano divertiti moltissimo. Donna Isabel, decide di affrontare apertamente la situazione della gravidanza di Rosa.

Martedì 10 novembre Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l'occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza. Urrutia è sempre più nervoso, sia per il carico di lavoro eccessivo che deve sopportare, che per la vicenda del giornalista, Alberto Santos. Encarnación e Alicia, inoltre, non fanno che riprenderlo, convinte che assecondi troppo don Ignacio. Anche don Ignacio si ritrova da solo. I figli, infatti, con una scusa o con l'altra, lo abbandonano proprio quando aveva organizzato una grande cena per tutta la famiglia. Tiburcio fatica ancora a ricordare cosa sia successo nella settimana in cui è scomparso, ma Estefanía torna tormentarlo. Mentre Mauricio e il Capitano Huertas sono seduti alla locanda, Maqueda arriva in piazza correndo, sconvolto per la morte improvvisa della marchesa de Los Visos, vittima di un colpo mortale al petto.

Mercoledì 11 novembre La notizia della morte della marchesa de los Visos ha sconvolto tutto il paese, ma Rosa è più preoccupata per il fatto che questa disgrazia possa intralciare i preparativi del matrimonio con Adolfo. Don Ignacio, Manuela e Adolfo stesso, di fronte al suo atteggiamento, rimangono esterrefatti. Tiburcio si trova di nuovo a fare i conti con Estefanía che torna di nuovo all'emporio e, vedendosi respinta, tenta di estorcergli cinquemila Pesetas dietro minaccia. La donna, infatti, dice di avere le prove della storia tra lei e Tiburcio e minaccia di mostrarle a Dolores. Donna Eulalia, ricevuta la notizia della marchesa, prepara il suo attacco finale contro Francisca Montenegro. Raimundo invece, anche se ancora disperso, dopo essere svenuto nel bosco viene recuperato da un uomo dall'identità ancora ignota. Urrutia, schiacciato dai sensi di colpa, si reca alla locanda per parlare con Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, e dirgli tutta la verità sull'incidente avvenuto anni prima.

Giovedì 12 novembre Urrutia, schiacciato dal senso di colpa, confessa ad Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, di essere il vero responsabile dell'incidente avvenuto anni prima in fabbrica. Tiburcio non intende cedere ai ricatti di Estefanía, che minaccia di dire a Dolores della loro avventura, e si rifiuta di dare alla donna le cinquemila Pesetas che pretende in cambio del suo silenzio. Don Filiberto, non avendo notizie degli uomini che aveva chiesto di inviare a punire Mauricio, tenta di contattare Navarra, ma il sindaco lo precede, spiegandogli che gli uomini che attende, hanno avuto problemi a Munia e non arriveranno mai. Al funerale di donna Isabel, molti notano l'assenza di donna Francisca, rimasta a La Habana. Il Capitano Huertas, che già sospettava della Montenegro, decide quindi di interrogarla, comunicandole che sospettata dell'omicidio della marchesa.

Venerdì 13 novembre Mauricio tenta di mettere fine alla guerra con don Filiberto, mostrandogli un articolo di giornale che riporta la notizia dell'arresto degli uomini che aveva chiesto di inviare a Puente Viejo per punirlo. Il sacerdote, però, anche vedendosi scoperto, non demorde e giura vendetta. Don Ignacio accetta di pagare María Jesús perché sparisca da Puente Viejo, senza lasciare traccia, ma lei pretende di rivedere Pablo per potergli dire addio. Rosa, incurante della triste situazione derivante dall'omicidio di donna Isabel, insiste perché i preparativi per il matrimonio continuino come se nulla fosse e, quando Adolfo le chiede di posticipare la cerimonia di qualche settimana, va su tutte le furie. Il Capitano Huertas continua le indagini sull'omicidio di donna Isabel ed è sempre più convinto che l'assassino sia qualcuno interno a La Habana. Intanto, il piano di donna Francisca dà i suoi frutti.

domenica 15 novembre (ore 15.00) Donna Francisca e la marchesa, donna Isabel, una volta eliminata la minaccia rappresentata da donna Eulalia, tornano a Puente Viejo, rivelando a tutti il piano secondo cui avevano finto la morte della marchesa. Resta però il problema di Raimundo, ancora disperso, ritenuto prigioniero degli uomini di donna Eulalia. Rosa, intanto, felice del ritorno della marchesa, soprattutto per il fatto che ora non c'è nulla ad impedire le sue nozze, è sempre più gelosa dei sentimenti che Adolfo prova per la sorella maggiore, Marta. Dopo uno scatto d'ira, arriva addirittura a sdoppiarsi, parlando con un'altra versione di sé stessa. Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da María Jesús. Intanto, Manuela sembra dare cenni di cedimento, legati ai suoi problemi di salute. Encarnación, preoccupata per il marito, rivela ad Alicia che, al contrario di quanto avevano sempre creduto, è lui il vero responsabile dell'incidente.

