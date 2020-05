Il Segreto, le trame dall’11 al 16 maggio 2020

09 Maggio 2020 | 16:17 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 11 a sabato 16 maggio alle 16.10.



Lunedì 11 maggio Isabel blocca i suoi figli prima che entrino nelle camere di Francisca e inventa una scusa affinché nessuno si permetta più di provare a entrarci. Adolfo però continua a sospettare. Marta continua a portare le lettere di Rosa ad Adolfo e lui le confida di non ritenersi fidanzato con Rosa. Francisca non si arrende al fatto che Raimundo non la vada a cercare a Puente Viejo. Dolores finalmente scopre chi in realtà aprirà una catena di super-emporio a Puente Viejo e mada Tiburcio a intimidirli. Tra Matias e Marcela la situazione coniugale è sempre più tesa e Matias cerca conforto in Alicia. Matias aggredisce Tomas. Isabel va in fabbrica da don Ignacio.

Martedì 12 maggio Isabel chiede a Ignacio di allearsi contro i lavoratori, ma Ignacio rifiuta di adottare i metodi della marchesa. Matias non sopporta di sentirsi dire la verità da Tomas e lo aggredisce senza mezzi termini e solo Marcela riuscirà a mettere fine alla lite tra i due. Francisca è piuttosto depressa e trova conforto nel ricordo dei tempi passati insieme a Raimundo. Dolores è tormentata dalla concorrenza che Julian Pedraza sta facendo al suo super-emporio. Mauricio avverte la nuova tensione tra i minatori e chiede a Tomas e Adolfo di mantenere le promesse e attuare la messa in sicurezza della miniera. Manuela chiede a Marta di non andare agli appuntamenti con Adolfo. Isabel esasperata chiede a Inigo di uccidere Matias.

Mercoledì 13 maggio Inigo rifiuta di obbedire all'ordine di Isabel, ma lei insiste e motiva questo desiderio di liberarsi di Matias con il timore che possa fare del male a Tomas. Matias ritorna a capo della rivolta dei minatori. Mauricio è molto preoccupato per il malcontento dei minatori e teme un altro sciopero. Ignacio ribadisce che il vero problema è Isabel e che bisognerà convincerla a rispettare le norme di sicurezza sul lavoro. Marta si reca a un altro appuntamento con Adolfo e a nulla valgono le parole di Manuela che cerca di dissuaderla. Dolores non è disposta a cedere al suo rivale in affari e neanche la mediazione di Don Filiberto mette fine alla disputa. Isabel continua a mentire a Francisca e nel frattempo le chiede cifre di denaro sempre più alte. Manuela ed Encarnation, durante una passeggiata, cadono dentro una profonda buca.

Giovedì 14 maggio Manuela riesce a chiedere aiuto ed Encarnation viene soccorsa. Urrutia e Alicia si prendono cura di lei con affetto mentre le ragazze Solozabar curano affettuosamente Manuela. Adolfo riesce a ottenere l'approvazione di Isabel per un alcune migliorie alla messa in sicurezza dei minatori. Mauricio convoca Tiburcio e gli consiglia di convincere Dolores a chiedere scusa a Pedraza, ma Dolores non intende piegarsi. Don Ignacio chiede un confronto con Rosa. Alicia seduce Matias. Tomas va a trovare Marcela. Inigo obbedendo a Isabel si reca in paese con una tanica di benzina e nascosto scruta i movimenti dentro la locanda. Isabel trova le lettere di Rosa a Adolfo.

Venerdì 15 maggio Con grande sorpresa di Adolfo, Isabel si mostra comprensiva e arriva a dare la sua "benedizione" alla relazione tra Adolfo e una delle figlie di don Ignacio. Inigo racconta a Isabel il motivo per cui non ha eseguito l'ordine di dar fuoco alla locanda di Marcela e Matias e Isabel conviene che per il momento è meglio non rischiare altre mosse. Il cambiamento di Alicia non passa inosservato a Encarnation che ne parla con Jesus e così decidono di controllare cosa stia davvero facendo loro figlia fuori di casa. I problemi di Dolores sono finiti perché il suo concorrente in affari decide di non aprire più un super-emporio a Puente Viejo. Alfonso e Tomas scoprono che Isabel sta acquisendo vari terreni e le chiedono spiegazioni. Ramon chiama don Ignacio, ma la linea telefonica si interrompe.

sabato 16 maggio Mauricio sfrutta la prima occasione buona per iniziare a corteggiare Manuela. Isabel costretta dai figli imbastisce una serie di bugie per giustificare gli acquisti dei terreni che invece sta facendo per donna Francisca. L'arrivo in paese di Raimundo preoccupa Isabel e Antonita. Matias continua la sua storia con Alicia e chiede a Marcela di non dire a Raimundo che il loro rapporto non va bene. Hipolito decide di andare a trovare sua figlia Belen. Carolina, dando una sua personale interpretazione, è angosciata dalla lettera ricevuta da Pablo. Qualcuno racconta a Dolores che Matias ha una tresca con Alicia e lei lo riferisce subito a Marcela, che però non le crede. Marta chiede ad Adolfo un chiarimento.

