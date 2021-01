Il Segreto, le trame dall’11 al 17 gennaio 2021

Alla Villa, Rosa e Adolfo tornano in anticipo dal viaggio di nozze e lei, vedendo che Marta è ancora a Puente Viejo, va immediatamente su tutte le furie. Emilia viene contattata di nuovo dalla marchesa, che si mostra molto amichevole, ma donna Francisca la mette in guardia, dicendole che è bene non fidarsi di donna Isabel.

Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora, a preoccuparla, è Tomás, che si fa anche negare al telefono. Tra i due l'aria è tesa a causa dei ruoli che ricoprono e che, inevitabilmente, li dividono. Maqueda confessa a Tomás di aver ricevuto un'offerta per la miniera, ma vedendolo dubbioso, decide di incontrare gli eventuali acquirenti da solo, senza dirlo a nessuno... anche se non si accorge che Tomás ha ascoltato la sua telefonata con gli interessati.

domenica 17 gennaio (ore 14.15)

Don Ignacio e Manuela discutono aspramente, perché lei è convinta che donna Begoña sia ancora pericolosa e non sia guarita del tutto. Tomás e Alicia, dopo aver discusso per via delle accuse mosse a Tomás da Julio Barreiros, si dividono bruscamente. Tomás, infatti, con l'intervento di donna Isabel e di don Filiberto, è arrivato a pensare che sia meglio schierarsi con i suoi "pari", per il bene di tutti. A tal fine, accetta l'invito di don Filiberto ad unirsi alla società segreta degli Arcangeli. Donna Francisca ed Emilia continuano a discutere su cosa sia più opportuno per aiutare Raimundo. La Montenegro si rifiuta di sottoporlo ad ulteriori trattamenti, che ritiene un'inutile tortura. Donna Begoña, intuito lo stato d'animo di Manuela, la affronta apertamente. La signora Solozábal, però, oltre ad accusarla di spiarla in continuazione, la accusa di voler rubare il suo posto in famiglia...