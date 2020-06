Il Segreto, le trame dall’8 al 13 giugno 2020

Mercoledì 10 giugno

Ignacio dà il suo permesso ad Adolfo per corteggiare Rosa, ma impone anche delle regole che non dovranno infrangere. Tra Rosa e Marta la situazione non migliora e Manuela esorta Marta a fare il primo passo. Adolfo e Tomas non convincono Isabel a comprare le travi necessarie per puntellare la nuova galleria della miniera e iniziano i lavori di scavo. Isabel temendo che Francisca possa andar via da La Habana, inizia ad aggiungere un ingrediente misterioso nelle sue tisane. Tra Matias e Marcela sembra ritornata la serenità, ma Alicia non è disposta a farsi da parte. Alla miniera c'è un crollo disastroso. Matias, allertato da Damian, corre sul posto.