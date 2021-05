“Il segreto”: pronti per il gran finale?

Dopo otto anni, venerdì 28 maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda l’ultima “esplosiva” puntata della soap spagnola più amata di tutti i tempi Gabriella Persiano







Il momento tanto temuto dai milioni di fan di "Il segreto" purtroppo è arrivato. Dopo otto anni, venerdì 28 maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda l’ultima “esplosiva” puntata della soap spagnola più amata di tutti i tempi. “Il segreto”, trasmessa da Canale 5 per la prima volta il 10 giugno 2013, ha ottenuto la leadership assoluta nella sua fascia di ascolto (il pomeriggio) e in prima serata ha fatto registrare puntate record che hanno sfiorato il 35 percento di share. E ancora oggi cattura ogni giorno più di due milioni di spettatori. Con oltre 2.320 episodi, 2.100 giorni di registrazione, 700 set allestiti, 800 attori coinvolti, tra protagonisti e non, e oltre 24.000 comparse, la soap ha avuto un successo tale da essere oggetto di studio di docenti universitari ed esperti del settore.

Numeri e record a parte, però, quello che rimarrà nel cuore dei fan sono i personaggi che in tutti questi anni ci hanno regalato le emozioni più forti. Non si può pensare alla soap senza che la mente vada subito a Donna Francisca Montenegro, interpretata da María Bouzas. La Signora di Puente Viejo, presente quasi ininterrottamente dalla prima all’ultima puntata per ben 12 stagioni, è stata il perno attorno al quale sono ruotate tutte le vicende della telenovela. Regina della perfidia e capace di ogni crimine e nefandezza, “Paca” (diminutivo di Francisca), come la chiamano in Spagna, ha mostrato il suo lato fragile e sensibile solo nella disperazione per la perdita del figlio Tristan (Álex Gadea) e nella passione per il marito Raimundo (Ramón Ibarra), l’amore della sua vita, con il quale rimarrà fino alla fine. Tanto che in Spagna i numerosi fan della coppia si riconoscono come “Raipaquistas” (dall’unione di Raimundo più Paca), e anche in Italia c’è una pagina su Instagram a loro dedicata.

Indimenticabile è anche il personaggio di Pepa (Megan Montaner), la levatrice che ha incarnato l’eroina romantica per eccellenza, capace di affrontare mille vicissitudini per i suoi ideali e per il grande amore verso Tristan. Tra i numerosi matrimoni celebrati a Puente Viejo, il più commovente è stato proprio quello che ha unito, in riva al lago, la Balmes e l’erede di Donna Francisca. Una passione, la loro, che è andata contro tutto e tutti. Quante lacrime, poi, ci ha fatto versare Pepa al momento della sua morte, tra le braccia di un disperato Tristan. Poco dopo aver dato alla luce la piccola Aurora, infatti, Pepa muore e lascia per sempre la soap (ma per la Montaner si apre la carriera italiana, con titoli di successo come “Senza identità”, “Fuoco amico TF45 - Eroe per amore” e “Lontano da te”, sempre trasmessi da Canale 5). E sarà poi proprio la figlia Aurora (Ariadna Gaya), da grande, a ripercorrerne le orme e a conquistarci con la sua figura di donna forte e temeraria.

Un’altra memorabile figura è stata quella di Don Anselmo (Mario Martín), il parroco di Puente Viejo, custode di tutti i segreti della sua gente. Un uomo dalle tante sfaccettature, capace di rinnegare anche la fede a fin di bene. Anselmo è stato un pilastro nelle vicende della soap per 11 stagioni. Altri due personaggi che ricorderemo con affetto sono Maria (Loreto Mauleón) e Gonzalo (Jordi Coll). Lui, primogenito di Pepa, è arrivato a Puente Viejo da prete, per poi rinnegare i voti per amore di Maria, figlioccia di Francisca. Dopo una serie di tormentate vicende, complicate dalla cattiveria di Fernando Mesia (Carlos Serrano), i due sono fuggiti a Cuba.

Ma abbiamo poi rivisto Maria anni dopo ancora alle prese con Mesia... Già, il perfido uomo dagli occhi di ghiaccio è stato il protagonista di uno degli eventi più tragici della storia del paese, l’incendio che lo ha distrutto alla fine dell’11a stagione.

Per poi, come in una sorta di catarsi, risorgere a nuova vita e diventare la casa di altri personaggi. Con un cast quasi del tutto rinnovato, quindi, la 12a e ultima stagione della soap è stata contrassegnata dalle vicende storiche legate all’avvento della Repubblica in Spagna, con in primo piano l’amore tra Donna Isabel (Silvia Marsó) e Don Ignacio (Manuel Regueiro).

Il 28 maggio cala il sipario e il finale sarà esplosivo. Vi anticipiamo solo le ultime parole di Donna Francisca: «Siamo diventati parte di un mito che si è trasmesso attraverso i sussurri di generazioni. Noi e il nostro amore eterno siamo il vero segreto di Puente Viejo. La nostra leggenda dice che continueremo a vivere qui, dove siamo stati tanto felici!».