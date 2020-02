“Il Segreto”: ultimi episodi e poi finisce. Ecco quando

26 Febbraio 2020 | 10:55 di Giulia Ausani

Brutta notizia per i fan de "Il Segreto": Antena 3, canale spagnolo che trasmette la soap in patria, na ha annunciato la chiusura. La telenovela si concluderà tra pochi mesi in Spagna, ma niente paura: la casa di produzione Boomerang TV ha dichiarato che nessuna trama o sottotrama verrà lasciata aperta, e le storie di tutti i personaggi giungeranno a conclusione senza lasciare dubbi o interrogativi. Inoltre, alcuni personaggi celebri della soap torneranno eccezionalmente in scena per gli ultimi episodi.

Considerando che la programmazione italiana de "Il Segreto" è indietro di circa 140 episodi rispetto a quella spagnola, dovremmo vedere la fine della soap entro la fine del 2020.

La chiusura della soap, che durante i suoi nove anni di messa in onda è stata esportata in sessanta Paesi, dipende con ogni probabilità da un brusco calo d'ascolti registrato in Spagna.