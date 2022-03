Ilenia Lazzarin rientra a “Un posto al sole”

Viola tornerà dal 21 marzo, rituffandosi così nella quotidianità che gravita intorno a Palazzo Palladini Enrico Casarini







Addio Torino, Viola Bruni è tornata a Napoli. Ma sarà vero? S’era vista a Natale, certo, ma quasi di sfuggita, e allora non è che…Allora no, non ci sono più dubbi: dopo uno “stacco” di circa un anno e mezzo, Viola tornerà dal 21 marzo a "Un posto al sole", rituffandosi così nella quotidianità che gravita intorno a Palazzo Palladini. E con lei ritroveremo il marito Eugenio Nicotera, il magistrato interpretato da Paolo Romano, e il loro figlio Antonio. Cosa accadrà a Viola ce lo spiega Ilenia Lazzarin, che le dà vita dal 2001: «Il rientro sarà sereno e tranquillo. Quel che serve, insomma, per aprire la strada a una serie di colpi di scena sulla famiglia di Viola...».

Lontana dal set, ha seguito la soap?

«Non tanto, perché l’orario di "Un posto al sole" coincide con cena, bagnetto e nanna di mio figlio Raoul. Raoul è piccolo, ha 3 anni, ma io ho cercato di fargli vedere qualche puntata. Per esempio quando sono apparsa negli episodi natalizi. Però non è rimasto colpito più di tanto... Anzi, ha detto: “Mamma, io voglio i cartoni! Io voglio dormire”».

Quanto ci ha messo a ritornare a essere Viola?

«Ormai non mi ci vuole niente, è un entra-ed-esci continuo: mi basta dire una battuta ed è fatta».

Lei è diventata mamma prima nella soap, poi nella vita. La maternità “televisiva” l’ha aiutata in qualche modo con Raoul?

«No, è successo il contrario! Ho capito che nel tempo passato da “mamma” solo in "Un posto al sole" non sapevo di cosa stavo parlando. Ero gentile, carina, accudente, ma non ero vera. Oggi l’atteggiamento di Viola nei confronti di suo figlio, le sue coccole, le sue carezze, sono molto più reali, perché “proietto” su di lui ciò che faccio con Raoul. È la maternità nella vita che ha aiutato la madre della soap!».