Kerem Asilik, da “Terra amara” a “Endless love”

Nuovi arrivi sono attesi nelle prossime puntate della seguitissima soap di Canale 5 "Endless love". E proprio in questi giorni stiamo assistendo all’entrata nel cast di un volto già conosciuto e amato. Si tratta di Kerem Asilik, che nella serie fenomeno "Terra amara" (ora in replica su Rete 4) interpretava Fekeli.

Qui l’attore veste i panni di Ayhan, un boss malavitoso, che ha al suo servizio diversi uomini pronti ad accontentarlo in ogni suo desiderio. Finito in carcere, si trova a condividere la cella con Kemal (Burak Ozcivit), accusato di aver sparato a Emir. Ed è così che i due si conoscono e si ritrovano una volta tornati liberi entrambi. Abbiamo appena visto Ayhan incrociare Leyla (Zerrin Tekindor) e tra i due sembra che ci siano dei trascorsi passati. In attesa di sapere qual è il loro legame, ci sono comunque alcune analogie tra Ayhan e Fekeli. Quest’ultimo infatti proprio in carcere aveva conosciuto Yilmaz (Ugur Gunes) che poi è diventato per lui come un figlio.

E se Fekeli ha vissuto un grande amore con Hunkar (Vahide Percin), anche Ayhan avrà un’importante storia sentimentale. «Ayhan fa cose losche, ha assorbito la cultura di strada, usa bene la testa e fa tutto per acquisire potere. Ma ha occhi tanto spaventosi quanto amorevoli. Un giorno incontra Leyla e si ritrova in un viaggio per lo porterà in una direzione diversa, tutta da scoprire» dice Alisik. E riguardo alla differenza tra i personaggi delle due soap, aggiunge: «Fekeli è un uomo che si fa in quattro per gli altri, cerca di mantenere unita la famiglia. Ayhan è un boss ma vedremo in lui una trasformazione. Ed è proprio il bello di questo lavoro poter cambiare continuamente ruolo. E devo dire che in questa serie mi è piaciuta molto la qualità delle riprese, della recitazione e della produzione. Certo è un po’ difficile entrare in una storia già iniziata da un po’. Ma i miei compagni di squadra sono stati estremamente cordiali e disponibili».