“La promessa”: la nuova soap avvolta dal mistero. Trama, cast e location

dal 29 maggio Ana Garces interpreta Jana in "La promessa"







Ad accendere il pomeriggio di Canale 5 della prossima estate (la partenza è prevista per lunedì 29 maggio) è una nuova soap opera di produzione spagnola: “La promessa”. Ambientata nei primi del Novecento in Spagna, inizia con un’enigmatica donna che parte alla ricerca di chi ha ucciso la madre e rapito il fratello. Un mistero da risolvere e una travagliata storia d’amore sono al centro della soap trasmessa in Spagna già dallo scorso gennaio e rivelatasi da subito un successo. Al punto che si sta già lavorando a una seconda stagione.

«"La Promessa" racconta storie classiche e combina elementi come umorismo, amore, mistero, tradimento e thriller» ha dichiarato Josep Cister, il creatore della soap «È un cocktail perfetto che in Spagna ha riavvicinato il pubblico alla grande narrazione e lo stesso speriamo che accada anche in Italia».

Costumi d’epoca curati minuziosamente, location incantevoli e trame intricate fanno da sfondo a personaggi e vicende inaspettate. I temi trattati, vendetta, amore, litigi, avvolti da un alone di mistero sono gli ingredienti su cui viene costruita tutta la narrazione.

La trama di "La Promessa"

Ambientata nel 1913 a Cordoba, in Spagna, vede protagonista Jana, una giovane donna che vuole scoprire la verità sulla morte di sua madre e sul rapimento del fratello. Nel Palazzo “La Promessa” dei marchesi di Lujan, tra i più grandi proprietari terrieri di tutta la Spagna, si stanno celebrando le nozze dell’erede Tomas (Jordi Coll), quando un aeroplano pilotato da Manuel (Arturo Sancho), figlio dei marchesi, si schianta. Tra le fiamme Manuel rischia di morire, ma Jana (Ana Garcés) riesce a salvarlo. Alla ragazza viene così offerta una ricompensa in denaro, che rifiuta, perchè tutto quello che vuole è ottenere un lavoro alla Promessa. Il motivo? Scoprire la verità sulla morte di sua madre avvenuta 15 anni prima e sul rapimento di suo fratello appena nato. Per farlo è disposta a tutto. L’unico indizio che ha a disposizione è legato ai marchesi di Lujan e quindi a La Promessa. Nel suo piano di vendetta, ben chiaro nella sua testa, non aveva messo però in conto il cuore, che inizia a battere per Manuel. Riuscirà a dimenticare che la persona che ama fa parte della stessa famiglia che ha distrutto la sua vita e fatto sparire i suoi cari?

Il cast

La protagonista Jana è interpretata da Ana Garces, Manuel da Arturo Sancho. Nel cast c'è anche Jordi Coll, noto al pubblico italiano per aver interpretato Don Gonzalo, il figlio di Pepa, ne “Il Segreto” e Simon in “Una vita” e Manuel Rigueiro, che in “Una vita” ha interpretato il colonnello Arturo Valverde.

Completano il cast: Eva Martin, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan e Marga Martinez.

Le location

Le riprese della soap si sono tenute a Palacio El Rincon, uno spettacolare edificio risalente al XIX secolo, che si trova ad Aldea del Fresno, vicino Madrid. In due set di oltre 3 mila metri quadrati, sono stati ricostruiti sia lo spettacolare palazzo “La Promessa”, sia gli altri edifici dell’epoca in cui è ambientata la storia. SI tratta della Restauracion, un periodo poco conosciuto, ma fondamentale della storia di Spagna.