La Promessa, la trama del 30 settembre 2024

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della serie spagnola di Canale 5 La Promessa - Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina) Credit: © Mediaset







Le trame de «La Promessa», la nuova soap spagnola in onda su Canale 5 lunedì 30 settembre alle 16.40.

Lunedì 30 settembre

Teresa accoglie con gioia la proposta di matrimonio di Feliciano, che ottiene l'approvazione di Petra e le felicitazioni dal personale di servizio. Jana, incontrando il padre di Abel, percepisce che qualcosa non quadra. Manuel nutre sospetti simili, ma il medico allontana i dubbi e nel frattempo scopre che Jerónimo è il colpevole del furto dell'orologio di Lorenzo. Lo rivela a Romulo, che poi lo denuncia a Pelayo. Nel frattempo, Leonor si congeda in modo discreto da tutti e parte per New York per inseguire il suo sogno nel mondo della moda. E non è l'unica a partire: Candela informa Simona che andrà a trovare un'amica. Catalina, seguendo il consiglio di Simona, decide di parlare ancora con Pelayo per risolvere la situazione dopo il rifiuto della sua proposta di matrimonio, ma lui sembra attraversare un periodo difficile. María è impaziente di ritornare a La Promessa, tuttavia la Marchesa potrebbe opporsi al suo rientro.