“La promessa”, le anticipazioni: Cruz è in pensiero per Jimena

Le anticipazioni dal 17 al 21 giugno

Cruz (Eva Martin) insiste affinché Jimena (Paula Losada) si faccia fare un controllo medico da Abel (Alejandro Vergara). Quest’ultimo verrà redarguito dalla stessa Cruz per occuparsi maggiormente di Pia (Maria Castro), ancora debole per il parto. Cruz e Lorenzo (Guillermo Serrano) cercano un pretesto per mandare a monte il matrimonio di Antonio e Martina, usando Curro (Xavi Lock), e Lorenzo si propone anche di partire per chiedere aiuto a un amico che ha molte conoscenze. Jimena ha un altro dei suoi sbalzi di umore in presenza di Teresa (Andrea del Rio) e poi discute di nuovo con Manuel (Arturo Sancho) perché vuole trasferirsi a Madrid. Jana (Ana Garces) e Curro parlano con Ramona (Inma Perez Quiros) di chi potrebbe essere il padre del ragazzo, ma la donna dice di non saperne nulla.