“La promessa”, le anticipazioni: Cruz vieta a Manuel di volare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 giugno su Canale 5







Le condizioni di Simona (Carmen Flores Sandoval) continuano a peggiorare ed è in pericolo di vita. Jana (Ana Garces) rivela a Maria (Sara Molina) che il medico per cui lavorava prima aveva trattato un caso simile con un farmaco innovativo: l’adrenalina. E dice di averne visto una flacone a La Promessa. Ma le due donne si rendono conto che, per somministrare il farmaco, è necessario un medico, che non può essere quello che ha sempre avuto in cura Simona e che si è definitivamente arreso. Candela (Teresa Quintero) è fermamente ostile al loro piano. Teme che sia del tutto inutile. Ma Manuel (Arturo Sancho), su richiesta di Jana, fa venire un suo amico da poco laureato in medicina. Intanto Cruz (Eva Martin) scopre che la Promessa è sul lastrico a causa della mala gestione di Alonso (Manuel Regueiro). La donna dice quindi a Manuel che deve smettere di volare perché è un hobby pericoloso, oltre che costoso, e che non potrà partecipare alle esposizioni e alle gare di aerei dal momento che il sergente Funes (Rafa de Vera) lo tiene d’occhio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 giugno)

Pia chiede a Cruz di moderare l’abuso di potere di Petra nei confronti di Simona. Simona chiede di nuovo un aiuto in cucina, ma le viene negato dalla marchesa e, mentre sta preparando la lista della spesa, sviene all’improvviso. Jana nasconde il tagliacarte ritrovato. Il sergente Funes si insospettisce per il suo comportamento e Jana reagisce con violenza. Intanto Leonor dimostra in modo quasi ossessivo il suo amore per Mauro, il quale cerca in tutti i modi di sfuggirle, nonostante ne sia innamorato.

Le anticipazioni dal 12 al 16 giugno