“La promessa”, le anticipazioni: Curro aggredisce Jana

Jana (Ana Gaces) è determinata a parlare con Curro (Xavi Lock), convinta che sia suo fratello, però lui la tratta molto male e finisce per cercare di metterle le mani addosso, ma viene fermato da Manuel (Arturo Sancho). Cruz (Eva Martin) rimprovera Curro per l’accaduto: se si scoprisse che i de Lujan picchiano la servitù, sarebbe un disastro per la reputazione della famiglia. Manuel tenta di parlare con Jana, perché capisce che lei lo sta evitando. La reazione della ragazza gli conferma quello che pensava: Jana gli chiarisce che loro non possono essere amici. Jimena (Paula Losada) insegna a Manuel a ballare il valzer e inizia a provare qualcosa per lui, Jana li vede ridere e scherzare e prova una forte gelosia. Intanto, Leonor (Alicia Bercan) decide di parlare con Alonso (Manuel Regueiro) della sua relazione con Mauro (Antonio Velazquez). Gli dà un appuntamento in biblioteca e chiede a Mauro di raggiungerli 15 minuti dopo, convinta che avrà la benedizione del padre, ma le cose non vanno come aveva previsto. Curro dice a Leonor di non fidarsi di Jana, perché secondo lui nasconde qualcosa…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 luglio)

Leonor, mentre continua la sua storia d’amore con Mauro tra mille cautele e difficoltà, vuole combinare un matrimonio tra Curro e Jimena. Curro gioca a carte con Leonor che però lo riprende dicendogli che un gentiluomo ogni tanto deve far vincere una dama. Nel frattempo, Catalina decide di parlare con Alonso perché è molto preoccupata per la situazione economica in cui versa la tenuta. Pia chiede a Cruz tre giorni di ferie per andare a interrompere la gravidanza e la marchesa glieli concede.

