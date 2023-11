“La promessa”, le anticipazioni: Curro e Lorenzo decisi a fare la guerra a Cruz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 13 al 17 novembre

Curro (Xavi Lock), dopo aver parlato con Cruz, affronta suo padre Lorenzo (Guillermo Serrano), che riconosce la sua colpa: è stato lui a far sì che Eugenia (Alicia Moruno) sia finita sulla sedia a rotelle. Ma chiarisce che se ne rammarica e chiede a suo figlio una nuova opportunità, promettendogli che si comporterà come un vero padre. I due si riconciliano e ora hanno ben chiaro il loro nemico comune: Cruz. Devono eliminarla dalle loro vite il prima possibile. Intanto Jimena (Paula Losada) costringe Jana a partire per qualche giorno, aumentando i timori di Manuel (Arturo Sancho) sulle possibili bugie e inganni della moglie.