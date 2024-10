“La promessa”, le anticipazioni: Curro rischia grosso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 ottobre su Rete 4 (da lun. a dom. ore 19.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 ottobre

Curro (Xavi Lock) è in grave pericolo: Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) complottano per uccidere il nuovo Barone de Linaja, che ha ereditato il titolo dopo che Manuel (Arturo Sancho) lo ha rifiutato. Feliciano (Marcos Orengo) accompagna Curro alla battuta di caccia, mentre Lorenzo si procura un alibi di ferro in vista dell’omicidio che si consumerà di lì a breve. Due colpi vengono sparati nella direzione di Feliciano e Curro. E quest’ultimo rimane ferito gravemente. Lorenzo ordina che Curro resti alla tenuta e lo affida alle cure di Abel (Alejandro Vergara). Grazie alla trasfusione di Jana (Ana Garces), Curro si riprende ma non è ancora fuori pericolo. Intanto Abel ha una trovata molto rischiosa.