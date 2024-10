“La promessa”, le anticipazioni: divieto di nozze

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 ottobre su Rete 4 (da lun. a dom. ore 19.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 ottobre

Salvador (Guillermo Serrano) e Maria (Sara Molina) sono pronti per il matrimonio, ma vengono ostacolati da Pia (Maria Castro) e Romulo (Joaquin Climent) a causa del divieto imposto dai marchesi. Il conte de Ayala (Miguel Garcia Borda), vecchio amico di Cruz (Eva Martin), arriva all’improvviso per una visita a La Promesa. La marchesa è felicissima di vederlo. Alonso (Manuel Regueiro) chiede ad Abel (Alejandro Vergara) di fingere che Curro (Xavi Lock) abbia avuto una ricaduta perché sospetta che il proiettile che l’ha colpito fosse frutto di un tentato omicidio, quindi reputa che isolarlo serva a salvargli la vita. Vera (Angela Echaniz) è tormentata e non sa se dire a Lope (Enrique Fortun) quello che prova per lui.