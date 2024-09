“La promessa”, le anticipazioni: grandi novità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 4 ottobre su Rete 4 (da mar. a ven. ore 19.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 4 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Cambio di rete per la soap: dal 1° ottobre passerà da Canale 5 a Rete 4, dove verrà tramessa dal lunedì al venerdì alle 19.40. Ma vediamo cosa accadrà.

Catalina (Carmen Asecas) cerca di ricucire la sua relazione con Pelayo (Michel Tejerina), ma lui non la perdona. I preparativi per la caccia in onore di Curro (Xavi Lock) portano Cruz (Eva Martin) a litigare con Jana (Ana Garces), e non solo lei... Manuel (Arturo Sancho), Catalina e Martina (Amparo Pinero) parlano con Cruz per revocare il suo ordine di non voler riassumere Maria (Sara Molina), ma la marchesa non cede. Jana si rammarica del modo in cui ha reagito dopo aver ricevuto il regalo di Manuel e decide di andare a scusarsi.