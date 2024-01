“La promessa”, le anticipazioni: grandi sconvolgimenti travolgono il Palazzo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 15 al 19 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Momenti difficili per tutti a Palazzo La Promesa. L’arrivo della baronessa Elisa de Grazalema (Lisi Linder) ha infatti sconvolto la vita dei marchesi de Lujan. Lorenzo (Guillermo Serrano), infatti, continua a fare il doppio gioco. L’uomo finge di appoggiare Cruz (Eva Martin) nel suo intento di liberarsi della Baronessa, ma nel frattempo porta avanti la sua relazione segreta con Elisa, tramando proprio ai danni della cognata. Petra (Marga Martinez)spiffera alla marchesa di avere scoperto la baronessa e il capitano in dialoghi intimi e questo conferma i sospetti che in realtà siano in tacito accordo. Cruz diventa sempre più esplicita nelle accuse ai due di essere in combutta nella truffa per riscuotere l’eredità. In effetti il loro obiettivo è quello di fare impazzire la marchesa. E ci riescono: Cruz, esasperata perché neanche Alonso (Manuel Regueiro) le crede, in un momento di rabbia cerca di strangolare Elisa. Solo l’intervento del marito riesce a scongiurare il peggio.

Intanto Manuel (Arturo Sancho) e Jana (Ana Garces) escono insieme per un volo in aereo. Al ritorno, Jimena (Paula Losada) piomba nell’hangar e li sorprende. A quel punto Manuel finalmente affronta la moglie e le dice che non intende più fingere che la loro sia un’unione di amore e passione. Tuttavia, continuerà ad adempiere ai suoi obblighi e a essere suo marito. Quindi, per quanto sia doloroso, Manuel parla con Jana riferendole la sua decisione e spiegandole che, nonostante sia innamorato di lei, dovrà sacrificare ciò che prova per portare avanti il destino suo e della famiglia. D’altra parte, Jana resta ferita da questa confessione, ma si ripromette di trovare un modo per dimenticarlo. Non ha intenzione di continuare a soffrire per qualcuno che ha deciso di non combattere per lei. Jana, intanto, messa alla strette da Curro (Xavi Lock), gli rivela che sarebbe figlio del defunto barone, concepito da una ragazza del paese, e in seguito sottrattole e donato alla figlia sterile per rimediare alla sua infelicità.

Mentre in cucina finalmente sembra essere ritornata l’armonia e Simona (Carmen Flores) e Candela (Teresa Quintero) annunciano al resto del personale la loro riconciliazione, ad attraversare un momento difficile è Maria (Sara Molina). Lope (Enrique Fortun) scopre che la donna stava per lasciare La Promesa senza salutare nessuno, si arrabbia e chiede spiegazioni. Anche a causa di questo fatto, Lope, su consiglio di Mauro (Antonio Velazquez), decide finalmente di confessare a Maria i suoi sentimenti per lei. Ma proprio sul più bello i due vengono interrotti da un arrivo inaspettato. Di chi si tratterà?