“La promessa”, le anticipazioni: il dramma di Pia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 giugno su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45







• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) consolano Pia (Maria Castro), trovandola intenta a prepararsi un infuso per riuscire a dormire. Il mattino seguente Pia ha una discussione tagliente con Petra (Marga Martinez), la quale vorrà sapere il motivo per cui Jana (Ana Garces) non ha più abbandonato La Promessa. Candela regala a Pia un paio di scarpette per il bambino, che ha ricamato ai ferri, e Pia si commuove per il gesto. Alonso (Manuel Regueiro) dice a Cruz (Eva Martin) che il duca darà loro la dote di Jimena (Paula Losada) solo se le faranno sposare Manuel (Arturo Sancho), e la marchesa pensa di poter sfruttare la cosa a proprio vantaggio. Manuel decolla di nascosto per partecipare a una gara di volo. Tadeo (Mario Zorrilla) e Catalina (Carmen Asecas) discutono durante una partita a scacchi e Tadeo la incita a non mollare le sue battaglie. Manuel rientra a notte fonda e Cruz lo sgrida. L’indomani, Alonso gli comunica che dovrà sposare Jimena per farsi corrispondere la dote dai duchi e salvare La Promessa, ma lui si rifiuta. Poi dà a Catalina il premio della vinto alla gara di volo affinché possa salvare lei la famiglia

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 giugno)

Romulo dice a Catalina che Tadeo continuerà a fornire loro il foraggio, ma che vuole giocare a scacchi contro di lei con la scacchiera che gli è stara regalata. Cruz rivela a donna Pia di sapere della sua gravidanza e minaccia la domestica di licenziarla, a meno che non si disfi del bambino quanto prima. Teresa affronta Mauro, il quale le dice tutta la verità e confessa di essere innamorato di Leonor.Intanto Mauro ammette davanti a Teresa di avere avuto una relazione con la signorina Leonor e i due si lasciano.

Le anticipazioni dal 26 al 30 giugno