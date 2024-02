“La promessa”, le anticipazioni: il piano di fuga di Manuel rischia di andare in fumo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 1° marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo

Momenti di grande tensione a palazzo La promesa. Soprattutto per Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada). Stremato dalla convivenza difficile con la moglie, che ha cercato di tenerlo in pugno minacciandolo di rivelare a tutti la lettera d’amore che il giovane marchese aveva scritto a Jana (Ana Garces), ora Manuel ha deciso di non cedere più a nessun tipo di ricatto e umiliazione. Accettata la proposta di lavoro a Milano, in questo modo riuscirà ad allontanarsi da Jimena, e si confida con Catalina (Carmen Asecas), ormai diventata un punto di riferimento per tutti alla tenuta dopo il ricovero di Cruz (Eva Martin). Jimena, però, venuta a conoscenza delle sue intenzioni, non è disposta a perdere il marito e prende la decisione drastica di tenerlo al suo fianco, impedendogli così di lasciare la Spagna per intraprendere il suo progetto aeronautico. Quindi affronta Manuel e gli rivela una notizia che cambierà i suoi piani costringendolo ad assumersi una responsabilità tanto inaspettata quanto inevitabile: Jimena dice infatti al marito di aspettare un figlio. Ma sarà la verità o soltanto l’ennesimo espediente ordito dalla giovane donna, che si sta rivelando uno dei personaggi più ambigui ma anche intriganti della soap spagnola? A descrivere questo contorto personaggio è proprio l’attrice che le dà il volto, Paula Losada: «Jimena ha diverse personalità e lati del carattere: può essere crudele quando si sente in pericolo, ma anche amorevole e affettuosa. Nella storia attraversa molte fasi e vive vari eventi ed emozioni, in un arco drammatico completo». Insomma, un personaggio che ha ancora tante sorprese da riservarci...

Ma c’è un’altra coppia a palazzo che sta attraversando una profonda crisi. Salvador (Mario Garcia), tornato dalla guerra non è più lo stesso di prima e ha continuato a essere fortemente indeciso sui suoi sentimenti per Maria (Sara Molina). In questi giorni, però, assisteremo a una svolta: il ragazzo chiede alla fidanzata di sposarlo, dicendole che questa volta è assolutamente sicuro. E le spiega che la paura di perderla è più forte della sua riluttanza a sposarsi. Sarà intenzionato seriamente o si tratta solo di uno dei suoi tanti sbalzi di umore? A farsi la domanda è per prima Maria, che non riconosce più in Salvador l’uomo di cui si era innamorata, rendendosi conto che forse la guerra li ha feriti più di quanto pensassero.