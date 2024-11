“La promessa”, le anticipazioni: il ritorno di Jimena

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Rete 4 (da lun. a dom. ore 19.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Jimena (Paula Losada) arriva a sorpresa alla tenuta e lascia tutti senza parole. Dopo aver chiesto scusa a tutti, e aver detto di stare bene, promette a Manuel (Arturo Sancho) di non lasciarlo più da solo, poi chiede ai marchesi di poter tornare a vivere lì. Cruz (Eva Martin), per sicurezza, chiede a Pia (Maria Castro) di farla sorvegliare giorno e notte da una cameriera. Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina) convocano i marchesi e Lorenzo (Guillermo Serrano) per ufficializzare l’ingresso del capitano nel commercio delle salse e delle marmellate, ma la marchesa non approva. Cruz scopre che Petra (Marga Martinez) non ha obbedito ai suoi ordini e non ha rovinato l’abito da sposa di Catalina.