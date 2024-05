“La promessa”, le anticipazioni: Jana chiede aiuto a Maria

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Jimena (Paula Losada) scrive una lettera alla madre, che dà a Maria (Sara Molina) per farla consegnare. Quest’ultima però incarica Salvador (Mario Garcia) di farlo, perché lei ha già la missione affidatale da Jana (Ana Garces): andare alla casa della sua infanzia per incontrare un presunto sconosciuto che ha informazioni sul suo passato. Maria confessa a Teresa (Andrea del Rio) di soffrire per la situazione tra Lope (Enrique Fortun) e Salvador, e di sentirsi responsabile. Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez Pintado) sono arrabbiati con Martina (Amparo Pinero) per il suo comportamento e l’avvisano che tornerà a Madrid con loro. Margarita spiega a Cruz (Eva Martin) che si sta intromettendo nella loro vita familiare consentendo a Martina di rimanere a La Promessa. Cruz intanto ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, ma Jimena non gradisce l’imposizione e le dice che preferirà usare quella della sua infanzia, indisponendo Cruz. Cruz parla a Manuel (Arturo Sancho) della discussione con Jimena, che a sua volta spiega al marito di non volersi sottomettere alla prepotenza di Cruz, e di sentirsi trascurata da lui, così Manuel le conferma che useranno la vecchia culla.

Fuori scena

Per niente nuova alle serie in costume, Andrea del Rio è già nota al pubblico italiano. L’attrice ha infatti iniziato a recitare molto presto e ha partecipato a soap di grande successo come Il segreto e Grand Hotel - Intrighi e passioni. Ma la consacrazione è arrivata con il ruolo di Teresa in La promessa, dove ha legato moltissimo con il resto del cast e si diverte a farsi fotografare durante le pause in abiti di scena, che poi posta sui suoi social network.