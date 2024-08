“La promessa”, le anticipazioni: Jana dice ad Abel la verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45, sab. e dom. ore 15.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Jana (Ana Garces) confessa ad Abel (Alejandro Vergara) che non solo non era a Cordoba, ma che c’è anche un altro uomo nella sua vita. Il medico si dimostra comprensivo e Jana si sente molto sollevata. I tentativi di Curro (Xavi Lock) di avvicinarsi ad Alonso (Manuel Regueiro) danno i loro frutti quando il Marchese lo invita ad andare con lui a Puebla de Tera per un viaggio d’affari. Il matrimonio di Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada) entra nuovamente in crisi quando la donna organizza un pranzo a casa dei suoi genitori senza prima consultare il marito. Margarita (Cristina Fernandez Pintado) suggerisce a Manuel un matrimonio di facciata, che nel privato liberi i coniugi. Alonso scopre da Pia (Maria Castro) che Romulo (Joaquin Climent) è malato grave e lo obbliga a una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco. Jimena si è trasferita nella camera di Leonor (Alicia Bercan), ma è determinata a risolvere i suoi problemi coniugali e dice a Cruz (Eva Martin) che ha intenzione di lottare per il suo matrimonio. Curro si avvicina sempre più ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 9 agosto)

Jana svela a Maria di essere andata sulla spiaggia con Manuel e non a Cordoba a curare i feriti. Jimena dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare anche se lui è più innamorato che mai di Jana. I due continuano a vedersi di nascosto, ma Maria mette in guardia Jana su Jimena. Curro, non avendo ricevuto il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta, decide di trascrivere di nascosto dei dati del libro contabile di Catalina, ma viene scoperto da Alonso. Cruz non sopporta più la nuora.

Le anticipazioni dal 10 al 16 agosto