“La promessa”, le anticipazioni: Jana è pronta a vendicarsi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 agosto al 1 settembre su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45







• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

Alla tenuta arrivano i duchi de Los Infantes. Nel corso della serata, Manuel (Arturo Sancho) chiede la mano di Jimena (Paula Losada). Romulo (Joaquin Climent) torna alla tenuta barcollando e Pia (Maria Castro) lo soccorre. Durante la cena, Jana (Ana Garces) nota l’anello del barone (Alberto Gonzalez) e le torna in mente che è lo stesso indossato dall’assassino della madre. Jana lo confida a Maria (Sara Molina) e giura vendetta. Maria cerca di dissuaderla dal fare azioni avventate. Ana viene chiamata da Pia perché si assicuri che Romulo non sia ferito gravemente. La giovane appura che Romulo non versa in gravissime condizioni, nonostante il violento pestaggio, e si convince che sia stato il barone a tendergli una trappola. Intanto Leonor (Alicia Bercan) sta sempre peggio e Martina (Amparo Pinero), la nipote di Alonso (Manuel Regueiro), arriva a La Promessa per aiutare la giovane a riprendersi dalla disperazione in cui è caduta per via di Mauro (Antonio Velazquez). Quest’ultimo è molto triste per lei e Manuel gli offre la sua amicizia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 agosto)

Leonor scrive una lettera a Martina, nella quale racconta il suo amore infranto per Mauro. Simona e Candela notano che Lope trascura il suo lavoro di cuoco. In realtà, sta proteggendo Miguel, che si nasconde a La Promessa. Jana, vedendo Manuel addormentato nella biblioteca, è tentata di baciarlo. Maria prende servizio in camera di Eugenia, che le racconta dettagli su come ha avuto Curro. Miguel decide di lasciare La Promessa e scappare di notte. Cruz è preoccupata di ciò che può rivelare Eugenia.

Le anticipazioni dal 28 agosto al 1 settembre