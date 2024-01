“La promessa”, le anticipazioni: Jana racconta a Curro i suoi terribili sospetti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dall'8 al 12 gennaio

Su insistenza di Curro (Xavi Lock), Jana (Ana Garces) gli racconta i suoi sospetti: che il defunto barone de Linaja non fosse suo nonno, ma suo padre. Intanto, Maria (Sara Molina) confessa a Jana che stava per lasciare La Promesa senza salutare nessuno. La giovane cerca quindi di capire perché. Lope (Enrique Fortun), su consiglio di Mauro (Antonio Velazquez), decide finalmente di aprirsi sui suoi sentimenti nei confronti di Maria. Ma proprio quando sta per dichiarare il suo amore alla fanciulla, qualcuno li interrompe improvvisamente...