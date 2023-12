“La promessa”, le anticipazioni: Jana torna a casa ma non sta affatto bene

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 25 al 29 dicembre

Jana (Ana Garces) è tornata dalla casa dei duchi di Infantes. Dopo aver lavorato per giorni nei campi dall’alba al tramonto, la ragazza è in condizioni di salute precarie e ha difficoltà a respirare. Manuel (Arturo Sancho) è il primo a preoccuparsi per lei. Ma Jimena (Paula Losada) sostiene di non sentirsi bene e gli chiede di restare al suo fianco. Manuel, cercando di adempiere ai suoi obblighi di buon marito, accetta le sue suppliche. Intanto Alonso (Manuel Regueiro) decide di parlare con la Baronessa (Lisi Linder): le proporrà di scambiare uno dei palazzi con la sua parte di eredità. Accetterà?