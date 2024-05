“La promessa”, le anticipazioni: Jana trova un aiuto inaspettato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.55) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 3 al 7 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "La promessa"

La discussione tra Margarita (Cristina Fernandez Pintado) e Martina (Amparo Pinero) si accende, arrivando quasi alle mani prima con la figlia e poi con Cruz (Eva Martin), intervenuta in difesa della nipote. Lorenzo (Guillermo Serrano) invita Curro (Xavi Lock) a sostenere Martina nella lotta contro i suoi genitori, ma lei è ormai stanca della lite e pensa di cedere. Alonso (Manuel Regueiro), dopo aver saputo da Cruz che Jimena (Paula Losada) e Manuel (Arturo Sancho) intendono trasferirsi a Madrid, va ad affrontare il figlio per cercare di dissuaderlo, ma è Manuel stesso ad ammettere di non volersene andare. E lo riferisce anche a Jana (Ana Garces), ma lei gli ricorda che loro non sono niente, se non padrona e cameriera. Intanto Abel (Alejandro Vergana) comunica a Salvador (Mario Garcia) la cifra dell’intervento all’occhio. Essendo troppo alta, Salvador rinuncia desolato e continua ad avercela con i suoi compagni, non vuole essere compatito e teme di rimanere per sempre cieco. Jana va a trovare Ramona (Inma Perez -Quiros) di nascosto, ma Abel la segue e quando la trova con la donna le offre inaspettatamente il suo aiuto per prendersi cura di lei, gravemente malata.

Parigi, mon amour

Amatissimo dai fan della soap, Enrique Fortun, presta il volto a Lope Ruiz, uno dei camerieri dei marchesi de Lujan. Nato a Madrid, ha studiato recitazione e nel tempo libero adora praticare sport, prima di tutto il nuoto e la box. Ma tra le sue passioni figura anche la musica: Fortun suona infatti la chitarra. Viaggiatore incallito, in particolare adora Parigi, dove ama recarsi ogni volta che può. Ed eccolo nella città con lo sfondo della Torre Eiffel.